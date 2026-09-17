Пожар в подъезде жилого дома в рижском микрорайоне Бишумуйжа заставил десятки людей срочно покинуть квартиры. Теперь полиции предстоит выяснить, было ли это случайностью или умышленным поджогом.

Во вторник в одном из многоквартирных домов Бишумуйжи произошёл пожар, из-за которого пришлось эвакуировать жителей сразу четырёх подъездов. Очаг возгорания находился у входа в здание, где были оставлены детские коляски и другие бытовые вещи.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), самостоятельно из дома эвакуировались 38 человек, ещё четверых вывели пожарные. Из-за сильного задымления копотью покрылись стены и потолки всех четырёх этажей.

По словам местной жительницы Элины, тревога началась ранним утром после звонка мужа.

«Он крикнул: "Быстро на улицу!" Я сразу босиком вывела детей. Было очень страшно — дым поднялся до самого верхнего этажа», — рассказала она.

Житель дома Артур вспоминает, что, открыв дверь квартиры, сразу увидел густой дым и пламя.

«Некоторое время вообще ничего не было видно. Дышать было тяжело, поэтому мы сразу вышли на улицу и вызвали пожарных», — рассказал он.

Одну из жительниц, Тамару, пожарные вывели из дома в защитной маске.

«Я ничего не видела», — вспоминает женщина.

Несмотря на сильное задымление, обошлось без пострадавших. Однако последствия пожара оказались заметными — подъезд оказался сильно закопчён, а жильцам пришлось экстренно покинуть квартиры.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. По словам жителей, под лестницей долгое время хранились детские коляски и другие вещи, оставленные соседями, которые уже съехали.

Некоторые жильцы предполагают, что коляски могли поджечь намеренно. Однако подтверждения этой версии пока нет.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Следователям предстоит установить, возник ли пожар из-за технической неисправности или причиной стал умышленный поджог.

От результатов проверки будет зависеть, рассматривается ли произошедшее как несчастный случай или как возможное преступление.