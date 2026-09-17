Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Бишумуйже загоревшаяся коляска привела к эвакуации десятков жильцов: полиция выясняет причину пожара 0 219

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: vugd
ФОТО: LETA

Пожар в подъезде жилого дома в рижском микрорайоне Бишумуйжа заставил десятки людей срочно покинуть квартиры. Теперь полиции предстоит выяснить, было ли это случайностью или умышленным поджогом.

Во вторник в одном из многоквартирных домов Бишумуйжи произошёл пожар, из-за которого пришлось эвакуировать жителей сразу четырёх подъездов. Очаг возгорания находился у входа в здание, где были оставлены детские коляски и другие бытовые вещи.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), самостоятельно из дома эвакуировались 38 человек, ещё четверых вывели пожарные. Из-за сильного задымления копотью покрылись стены и потолки всех четырёх этажей.

По словам местной жительницы Элины, тревога началась ранним утром после звонка мужа.

«Он крикнул: "Быстро на улицу!" Я сразу босиком вывела детей. Было очень страшно — дым поднялся до самого верхнего этажа», — рассказала она.

Житель дома Артур вспоминает, что, открыв дверь квартиры, сразу увидел густой дым и пламя.

«Некоторое время вообще ничего не было видно. Дышать было тяжело, поэтому мы сразу вышли на улицу и вызвали пожарных», — рассказал он.

Одну из жительниц, Тамару, пожарные вывели из дома в защитной маске.

«Я ничего не видела», — вспоминает женщина.

Несмотря на сильное задымление, обошлось без пострадавших. Однако последствия пожара оказались заметными — подъезд оказался сильно закопчён, а жильцам пришлось экстренно покинуть квартиры.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. По словам жителей, под лестницей долгое время хранились детские коляски и другие вещи, оставленные соседями, которые уже съехали.

Некоторые жильцы предполагают, что коляски могли поджечь намеренно. Однако подтверждения этой версии пока нет.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Следователям предстоит установить, возник ли пожар из-за технической неисправности или причиной стал умышленный поджог.

От результатов проверки будет зависеть, рассматривается ли произошедшее как несчастный случай или как возможное преступление.

×
#пожар #полиция #эвакуация #поджог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: жулики Эксклюзив!
Изображение к статье: городской канал
Изображение к статье: Женщина у компьютера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Как отличить натуральную кожу от заменителя
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло
Lifenews
1
Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео