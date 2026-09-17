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В Латвии арестован подозреваемый по делу об угрозах терактами против оружейных предприятий 1 227

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Служба государственной безопасности Латвии (VDD)

Фото: VDD

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начала уголовный процесс после угроз в адрес предприятий, производящих и поставляющих вооружение Украине. В Риге задержан один человек, который сейчас находится под стражей.

Поводом для расследования стал ультиматум группировки Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984), которую VDD характеризует как прокремлевскую. 8 сентября она опубликовала в интернете требование к Латвии прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине.

В противном случае авторы заявления угрожали террористическими действиями против конкретных латвийских предприятий, занимающихся производством и поставками вооружения Украине.

Задержание в Риге

VDD отреагировала на угрозы уже на следующий день: 9 сентября был начат уголовный процесс по части второй статьи 79.6 Уголовного закона — об угрозах совершения терроризма.

10 сентября в Риге был задержан один человек. Сотрудники VDD провели процессуальные действия по месту его жительства и в автомобиле.

В ходе обысков были изъяты носители данных и другие предметы, которые сейчас изучают специалисты. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом VDD пока не раскрывает личность задержанного и не уточняет характер его предполагаемой связи с группировкой.

Угрозы получили еще две страны

По информации VDD, аналогичные требования группировка выдвинула Польше и Португалии, также угрожая предприятиям этих стран в случае невыполнения ультиматума.

Еще 9 сентября VDD сообщала, что совместно с другими латвийскими спецслужбами принимает меры для усиления безопасности объектов, которым может угрожать саботаж.

Расследование продолжается. Служба госбезопасности обещает сообщать новые сведения по мере продвижения уголовного процесса.

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#терроризм #Латвия #безопасность #спецслужбы #угрозы #арест #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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