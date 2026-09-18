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Будьте осторожны! Жителей Кенгарагса предупредили о незнакомцах, проверявших замки квартир 1 1220

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: подозрительные типы в подъезде

В группе жителей Кенгарагса в Facebook появилось предупреждение для местных жителей, особенно для родителей детей, которые самостоятельно передвигаются по району, пишет Nasha.lv.

По словам автора публикации, камера в подъезде одного из домов на улице Езупа Ранцана около 21:20–21:30 зафиксировала нескольких неизвестных людей.

Они находились на разных этажах и подходили к дверям квартир, проверяя их замки.

В комментариях пользователи призвали передать запись Государственной полиции и отметили, что подозрительных людей могли заметить и в других районах Риги. В частности, один из участников сообщил, что трое молодых людей дёргали ручки дверей подъездов в Золитуде. Другая жительница рассказала о похожем случае в Вецмилгрависе.

Некоторые комментаторы предположили, что неизвестные могут быть причастны к попыткам квартирных или автомобильных краж. Однако подтверждений этим версиям пока нет. Также неизвестно, обращались ли жильцы с официальным заявлением в полицию и переданы ли правоохранителям записи с камер наблюдения.

Жителей призывают не открывать двери незнакомым людям, проверять, закрыта ли дверь подъезда, и при обнаружении подозрительных лиц звонить в Государственную полицию по номеру 110.

Кроме того, люди призывали Госполицию к расследованию происходящего, но неизвестно, подал ли кто-то официальное заявление в правоохранительные органы.

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#Рига #преступность #безопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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