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«Нашёлся» — и снова в розыске: загадочный поворот в исчезновении музыканта Transleiteris 0 77

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лаурис Михайловс
ФОТО: Valsts policija

История с исчезновением участника музыкального проекта Transleiteris Лауриса Михайловса получила неожиданный поворот. Родственница мужчины сообщила в соцсетях, что он найден, однако Государственная полиция Латвии заявила, что пока не смогла связаться с Михайловсом и официально продолжает его поиски.

Лаурис Михайловс, 1987 года рождения, ранее был объявлен пропавшим без вести. Его последним известным местонахождением назывался Будапешт, Венгрия.

Вечером в четверг родственница музыканта Сармите сообщила, что Лаурис найден, и поблагодарила людей, участвовавших в поисках и распространении информации, передает TV3 / Degpunktā. Особую благодарность она выразила Сабине Медоновой, которая помогла распространить информацию вплоть до венгерских ресурсов, занимающихся поисками пропавших.

Однако утром 18 сентября Государственная полиция распространила другую информацию.

«Государственной полиции не удалось связаться с разыскиваемым человеком, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке, поэтому полиция продолжает поиски».

Кроме того, TV3 / Degpunktā обратила внимание, что сообщение родственницы о том, что Михайловс найден, впоследствии исчезло из её социальных сетей.

Таким образом, на данный момент официально считать поиски завершёнными нельзя: полиция продолжает разыскивать Лауриса Михайловса.

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#розыск #соцсети #Венгрия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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