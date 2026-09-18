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Нажал «Start» — и попал к мошенникам: в Латвии предупредили об опасности бесплатных онлайн-игр 0 36

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники

ChatGPT

Киберпреступники все чаще используют сайты с бесплатными онлайн-играми, чтобы при помощи фальшивых кнопок и вводящих в заблуждение ссылок перенаправлять пользователей на мошеннические ресурсы.

Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш отмечает, что столкнуться с подобной схемой может любой любитель бесплатных онлайн-игр. Однако особенно высок риск для детей и подростков, которые активно пользуются развлекательными сервисами в интернете.

Нажать можно даже не на ту кнопку

На первый взгляд мошеннический ресурс может выглядеть как обычный сайт с играми. Но когда пользователь нажимает, например, кнопку «Start», вместо запуска игры его перенаправляют на совершенно другой — потенциально опасный или зараженный — сайт.

В некоторых случаях для переадресации достаточно вообще кликнуть в любом месте страницы.

После этого на экране могут появляться всплывающие окна с предложением разрешить уведомления браузера, скачать файл или установить программу.

Пользователя также могут перенаправить на фишинговую страницу, созданную для кражи персональной информации. Мошенников могут интересовать логины и пароли, данные банковских карт и другие конфиденциальные сведения.

Таким образом, обычное желание бесплатно поиграть в интернете способно закончиться заражением телефона или компьютера вредоносным программным обеспечением либо кражей данных.

Число заблокированных угроз выросло почти в четыре раза

По данным Bite Latvija, за первые восемь месяцев этого года система безопасности Antivīruss Plus заблокировала более 354,5 млн киберугроз.

Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 92,9 млн блокировок. Только в августе этого года система заблокировала 55,9 млн угроз.

Компания также ссылается на августовский отчет Cert.lv, согласно которому в Латвии продолжаются масштабные кампании фишинга и мошенничества посредством SMS. Злоумышленники выдают себя за известные учреждения и компании и используют методы социальной инженерии, в том числе создают ощущение срочности, чтобы заставить человека раскрыть свои данные.

Особый риск — для детей

По словам Эриньша, дети и подростки часто ищут в интернете бесплатные игры и не всегда способны определить, безопасен ли конкретный сайт и размещенные на нем кнопки и ссылки.

Технические средства защиты, включая антивирусы на мобильных устройствах, способны снизить риски, однако не заменяют разговора родителей с ребенком о правилах безопасности в интернете.

Родителям советуют объяснить детям: если после нажатия на кнопку неожиданно открылся другой сайт, появились подозрительные всплывающие окна или предложение что-либо скачать, страницу следует сразу закрыть и рассказать об этом взрослому.

Как не попасться

Bite Latvija рекомендует пользоваться бесплатными онлайн-играми только на известных и заслуживающих доверия платформах.

Если сайт неожиданно перенаправляет пользователя на другую страницу, не связанную с игрой, ее следует немедленно закрыть, ничего не нажимая.

На подозрительных ресурсах нельзя вводить персональные и платежные данные, а также скачивать предлагаемые файлы и программы. Особенно настороженно следует относиться к обещаниям призов и других вознаграждений в обмен на данные банковской карты или персональную информацию.

Родителям также рекомендуют использовать соответствующие возрасту настройки родительского контроля, ограничивать возможность самостоятельной установки приложений и программ, регулярно обновлять устройства детей и использовать средства защиты от вредоносных сайтов.

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#Латвия #мошенничество #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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