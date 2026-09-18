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Несколько часов над Атлантикой — и вдруг разворот: что произошло на борту Boeing 777 0 644

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горит внешний аккумулятор одного из пассажиров.

ChatGPT

Самолёт авиакомпании KLM, выполнявший рейс из Амстердама на Кюрасао, был вынужден развернуться после нескольких часов полёта из-за загоревшегося на борту пауэрбанка. Экипажу удалось самостоятельно потушить устройство.

Boeing 777 вылетел из аэропорта Схипхол накануне днём и направлялся на Кюрасао. Когда самолёт уже находился над Атлантическим океаном, на борту загорелся внешний аккумулятор одного из пассажиров.

Экипаж потушил огонь, однако в целях безопасности командир принял решение не продолжать перелёт через Атлантику и вернуться в Амстердам. Об инциденте KLM сообщила изданию Curaçao.nu.

Пассажиров перебронируют на другие рейсы. При этом пока неизвестно, смогут ли все они вылететь на Кюрасао следующим рейсом.

Пауэрбанки под особым контролем

KLM разрешает пассажирам брать на борт не более двух пауэрбанков, причём для них установлено ограничение по ёмкости. Кроме того, внешние аккумуляторы нельзя использовать во время полёта и помещать на багажные полки.

Подобный случай с самолётом KLM произошёл около года назад. На рейсе из бразильского Сан-Паулу в Амстердам примерно за четыре часа до посадки начал дымиться пауэрбанк, находившийся в рюкзаке пассажира. Устройство также удалось потушить прямо на борту.

Тогда в KLM заявили, что это был первый подобный инцидент с пауэрбанком на рейсах авиакомпании.

Нынешний случай обошёлся без сообщённых пострадавших, однако даже после ликвидации огня экипаж предпочёл не продолжать длительный трансатлантический перелёт и вернул Boeing 777 в Схипхол.

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#авиация #ЧП #безопасность #профилактика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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