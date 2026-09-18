За минувшие сутки в Латвии пожарные-спасатели дважды выводили людей из опасных помещений. В Риге человек пострадал при пожаре в квартире, а в Марупе спасатели обнаружили человека в доме, заполнившемся дымом из-за оставленной без присмотра еды.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), с 06:30 17 сентября до 06:30 18 сентября спасатели получили 47 вызовов: 19 были связаны с пожарами, 18 — со спасательными работами, ещё десять оказались ложными.

Пожар в квартире на Бикерниеку

В 17:40 17 сентября спасатели получили вызов на улицу Бикерниеку в Риге. В квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи на площади около шести квадратных метров.

Из горящей квартиры пожарные спасли одного человека, который пострадал. Работы на месте происшествия завершились незадолго до 19:00.

Ночная эвакуация в Саулкрасты

Уже ночью, в 02:13 18 сентября, VUGD выехала на улицу Зушу в Саулкрасты. В ванной комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома загорелись сушильная машина и находившиеся рядом вещи. Площадь пожара составила один квадратный метр.

До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались десять человек. В сообщении VUGD пострадавшие не упоминаются. Работы завершились вскоре после 03:00.

В Марупе человека спасли из задымлённого дома

Ещё один вызов поступил вскоре после 03:00 на улицу Гауяс в Марупе. На первом этаже двухэтажного жилого дома подгорела оставленная без присмотра пища. Хотя площадь возгорания составила всего 0,01 квадратного метра, помещения успели заполниться дымом.

Пожарные спасли из задымлённого дома одного человека. О том, получил ли он травмы, VUGD не сообщает. Работы завершились в 03:51.

Кроме того, за сутки пожарные выезжали на возгорания легкового автомобиля, электропроводки и бытовых вещей. В 11 случаях горел мусор.