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Работа водителем оказалась билетом в тюрьму: мужчине дали шесть лет 0 503

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нелегальные мигранты

ChatGPT

Латгальский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за участие в организованной перевозке нелегальных мигрантов. После отбытия наказания его выдворят из Латвии и запретят въезд в страну на пять лет. Гражданство осуждённого прокуратура не раскрывает.

Как в прокуратуре, всё началось с объявления в Facebook, где искали водителя для перевозки людей по территории Евросоюза. Мужчина откликнулся на предложение, связался с участниками организованной группы и согласился за вознаграждение участвовать в незаконной перевозке людей.

По данным обвинения, в группу входили как минимум три человека. Её участники занимались перемещением через латвийскую границу людей, у которых не было необходимых документов, виз или видов на жительство.

Забрал 21 человека у белорусской границы

Руководитель группы распределял обязанности и передавал водителю конкретные инструкции. Мужчина должен был арендовать микроавтобус в Литве, приехать по полученным координатам в Латвию, забрать незаконно пересёкших границу людей и отвезти их дальше в другую страну ЕС.

В апреле 2026 года водитель арендовал микроавтобус и приехал в Истрскую волость Лудзенского края. Там он забрал 21 человека, которых до этого переправили через латвийско-белорусскую границу через отверстие, вырезанное в пограничном ограждении.

Среди пассажиров находились 19 граждан Сомали, гражданка Алжира и гражданка Марокко.

Далеко уехать микроавтобусу не удалось — вскоре его остановили сотрудники Государственной пограничной охраны.

Конфискация и 7000 евро

Помимо шестилетнего срока, суд постановил конфисковать мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления. Также в пользу государства с осуждённого взыщут 7000 евро — стоимость использованного транспортного средства.

По данным Государственной пограничной охраны, в 2026 году по делам о незаконном перемещении людей либо содействии их незаконному пребыванию в Латвии начат 151 уголовный процесс в отношении 110 человек.

Только за последние сутки пограничники предотвратили 26 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а с начала года от незаконного пересечения границы были удержаны 11 121 человек.

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#криминал #Латвия #миграция #шпионаж #наказание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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