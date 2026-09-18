Полиция разыскивает Ксению Короткову, 2008 года рождения, которая 15 сентября 2026 года не вернулась из Риги домой в Даугавпилс. Её нынешнее местонахождение неизвестно.

Розыск ведут сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции.

Приметы: рост около 155 см, среднее телосложение, длинные каштановые волосы. В день исчезновения Ксения была одета в чёрную куртку, зелёные джинсы, светлый джемпер и розовые кеды Vans. При ней находился чёрный рюкзак Nike.

Полиция просит всех, кому известно возможное местонахождение девушки, сообщить об этом по телефонам 65403310 или 112.