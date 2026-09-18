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Украинец признал вину в вандализме в отношении мечетей в Лондоне 0 244

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илья Билик

Фото: Metropolitan Police

21-летний Илья Билик заявил полиции, что получил через Telegram от пользователя задание нанести оскорбительные граффити на несколько объектов в британской столице. В четверг гражданин Украины признал в лондонском суде вину по пяти эпизодам вандализма, сообщает BBC.

По данным британской телерадиокорпорации, Билик был завербован через Telegram. Предполагается, что за этим могли стоять те же связанные с российскими властями лица или организация, которые заказывали поджоги объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Билик рассказал полиции, что в январе 2025 года получил в Telegram от русскоязычного пользователя задание нанести оскорбительные граффити на стены мечетей, школы и здания мусульманского совета в восточной части Лондона.

Вербовка через Telegram

В июне лондонский суд приговорил к тюремному заключению 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка за поджоги домов и автомобиля, связанных со Стармером.

В ходе совместного расследования BBC и организации Hope not Hate было установлено, что Лавриновича и Карпюка за деньги завербовал через Telegram пользователь с инициалами EL.

По данным авторов расследования, за этим аккаунтом может стоять российский дипломат Евгений Люкшин. При этом речь идет о версии журналистского расследования, а не об установленном судом факте.

Как утверждает BBC, тот же пользователь EL поручал Лавриновичу наносить исламофобские граффити на стены мечетей.

Кроме того, он якобы активно участвовал в администрировании Telegram-канала фиктивной ультраправой группировки Direct Action UK. По данным расследования, этот проект был создан сотрудниками российских спецслужб с целью провоцирования актов вандализма в Великобритании.

В январе 2025 года, после того как Билик нанес граффити в указанных ему местах, фотографии появились в Telegram-канале Direct Action. Спустя несколько часов пользователь EL разместил в украинской группе, помогающей искать работу в Великобритании, просьбу прислать дополнительные фотографии этих объектов.

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#пропаганда #Украина #telegram #вандализм #Лондон #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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