В Юрмале двое иностранцев под видом уличных продавцов кухонной посуды сумели попасть в квартиру покупателя и похитили у него конверт с деньгами. Полиция завершила расследование дела и передала материалы прокуратуре для начала уголовного преследования.

Инцидент произошёл 17 августа. По данным Государственной полиции, двое иностранных граждан приехали в Юрмалу на арендованном автомобиле и продавали на улицах наборы посуды и другие кухонные принадлежности. Один из мужчин заговорил с местным жителем, заинтересовавшимся товаром, сумел войти к нему в доверие и оказался в квартире, передает TV3.lv / Degpunktā.

Когда хозяин достал конверт, чтобы расплатиться за посуду, один из продавцов вырвал его из рук. В конверте находились 1680 евро. Мужчина выбежал из квартиры, а потерпевший сразу обратился в полицию.

Задержали через два дня

Уже 19 августа полиция задержала двух подозреваемых — мужчин 1973 и 1996 годов рождения. При них обнаружили и изъяли 17 коробок с наборами посуды и другими кухонными принадлежностями. Следствие также установило, что задержанные посещали несколько городов Латвии.

21 августа обоих заключили под стражу. Дело квалифицировано как кража в значительном размере либо совершённая группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

10 сентября уголовное дело было передано в прокуратуру Пиериги для начала уголовного преследования.