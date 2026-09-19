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Автомобиль перевернулся в Валмиерской волости: пострадавшего доставили медикам 0 72

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: аварийный знак

В Валмиерской волости легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся на бок. Пострадавшего пришлось извлекать из машины сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы.

В пятницу в Валмиерской волости произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок.

Прибывшие на место сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы отключили аккумулятор автомобиля, чтобы исключить риск возгорания, после чего извлекли человека из салона и передали его бригаде Службы неотложной медицинской помощи.

Информация о состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Еще один вызов спасатели получили в пятницу около 16:00 из Отанькской волости Южно-Курземского края. Там в лесу заблудился человек.

Чтобы помочь ему сориентироваться, пожарные использовали звуковой сигнал автоцистерны. Благодаря этому человека удалось быстро обнаружить и вывести из леса.

По данным ГПСС, за минувшие сутки в результате пожаров в Латвии никто не погиб и не получил травм.

Всего за сутки спасательная служба получила 50 вызовов. Из них 13 были связаны с тушением пожаров, 29 — со спасательными работами, а еще 8 сообщений оказались ложными.

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#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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