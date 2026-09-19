В рижском микрорайоне Тейка пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома закончился госпитализацией мужчины и эвакуацией части жильцов. Теперь предстоит установить, что стало причиной возгорания — не исключено, что оно началось во время приготовления пищи.

Во вторник вечером в пятиэтажном доме на улице Бикерниеку в рижском микрорайоне Тейка произошел пожар в квартире на верхнем этаже. В результате происшествия один из жильцов получил отравление дымом и был доставлен в больницу.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), густой дым быстро распространился по подъезду, а следы копоти остались не только внутри квартиры, но и на лестничной клетке.

Пока неизвестно, кто первым сообщил о пожаре. По словам местных жителей, дым могли заметить прохожие, поскольку окна квартиры выходят на улицу Бикерниеку. Не исключено и то, что тревогу подняли соседи, почувствовавшие запах гари.

По словам одной из жительниц района, мужчину обнаружили возле двери квартиры.

«Говорят, его нашли у двери. Наверное, почувствовали запах дыма. Скорая увезла его», — рассказала женщина.

По информации медиков, мужчина примерно 30 лет был госпитализирован в стабильном состоянии после отравления дымом.

Соседи рассказывают, что в квартире горели пол и диван. При этом среди вещей, которые пожарные выбрасывали через окно во время тушения, были заметны и кухонные принадлежности. Поэтому одной из возможных причин происшествия рассматривается неосторожность во время приготовления пищи, однако официальная причина пожара пока не названа.

Во время работы спасателей некоторые жители предпочли покинуть квартиры.

«Я просто боялась оставаться дома, поэтому вышла с детьми во двор. Видела, как приехали пожарные. Они пытались открыть окно с помощью подъемника», — рассказала одна из соседок.

Пожар затронул не только квартиру, где произошло возгорание. Из-за большого количества воды, использованной при тушении, пострадали и жильцы нижних этажей.

Один из соседей рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил квартиру затопленной.

«Ковры промокли, всё было залито водой. Потом приехал сын, всё сфотографировал для страховой», — рассказал мужчина.

После пожара уборка потребуется и в самом подъезде. На дверях, стенах и потолке верхних этажей остались следы густой сажи, которые теперь предстоит устранить жильцам и управляющей компании.

Этот случай вновь напоминает, что даже небольшой пожар в квартире может быстро привести к задымлению всего подъезда и затронуть соседние квартиры.