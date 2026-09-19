Пожар в частном доме в Саулкрасты начался с возгорания электромобиля, после чего огонь перекинулся на гараж и часть здания. Спасателям пришлось не только несколько часов тушить пожар, но и сопровождать сгоревшую машину, поскольку литий-ионный аккумулятор мог загореться повторно.

В Саулкрасты днем произошел серьезный пожар, начавшийся в гараже частного дома. По предварительной версии, источником возгорания стал аккумулятор электромобиля Mercedes. В результате полностью сгорел автомобиль, были уничтожены гараж и повреждены фасад и первый этаж дома.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), жители района сначала услышали сильный взрыв, а затем увидели густой дым и пламя.

«Я укачивала ребенка, и вдруг раздался страшный взрыв. Я не могла понять, что происходит. Повалил густой дым, затем появились языки пламени», — рассказала соседка.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось почти три часа. Однако даже после того, как огонь удалось потушить, работа не закончилась. Сгоревший электромобиль вывезли на специальную площадку под сопровождением пожарных, поскольку литий-ионная батарея может вновь воспламениться спустя часы или даже несколько дней.

Старший инспектор Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Кристап Калванс пояснил, что тушение электромобилей существенно отличается от ликвидации пожаров автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, аккумуляторные элементы находятся в герметичном корпусе, а химические процессы внутри батареи могут продолжаться даже после того, как внешнее пламя уже погашено.

Специалисты отмечают, что подобные происшествия в Латвии пока происходят редко, поэтому пожарные продолжают изучать международный опыт и совершенствовать методы тушения электромобилей.

Эксперты напоминают, что снизить риск подобных происшествий помогает правильная эксплуатация автомобиля. Представитель Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс рекомендует в первую очередь убедиться, что домашняя электропроводка соответствует требованиям, использовать только качественные зарядные устройства и соблюдать рекомендации производителя по зарядке аккумулятора.

Он также призвал владельцев не игнорировать предупреждения бортовой электроники. Если автомобиль сообщает о необходимости посетить сервисный центр, откладывать диагностику не стоит.

При этом специалисты обращают внимание, что отдельные случаи возгорания не означают, что электромобили опаснее традиционных машин. По данным Латвийской ассоциации электромобилей, сейчас в стране зарегистрировано более 17 тысяч электромобилей, а их количество почти удваивается ежегодно. Согласно различным исследованиям, электромобили загораются примерно в 10–60 раз реже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Еще один важный момент касается страхования. В страховой компании напомнили, что автомобиль, находящийся в гараже, не покрывается полисом страхования недвижимости. Поэтому владельцам следует отдельно позаботиться о страховой защите как самого автомобиля, так и дома.

В случае возгорания спасатели советуют прежде всего думать о собственной безопасности: немедленно покинуть автомобиль, отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы.

Этот случай стал напоминанием о том, что с ростом числа электромобилей все более важными становятся соблюдение правил эксплуатации и готовность служб к новым видам пожаров.