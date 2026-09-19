В субботу днем на Сигулдском шоссе произошла авария с участием минивэна Chrysler Voyager и прицепа, перевозившего рулоны сена. После столкновения с дорожным ограждением прицеп опрокинулся, из-за чего движение в направлении Риги оказалось частично затруднено.

На Сигулдском шоссе в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chrysler Voyager, буксировавшего прицеп с рулонами сена.

Как сообщает tv3.lv со ссылкой на очевидцев, после аварии прицеп опрокинулся. На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство оказалось у дорожного ограждения, а рулоны сена сместились после столкновения.

В Государственной полиции сообщили, что информация о ДТП поступила в 16:15. По предварительным данным, водитель Chrysler Voyager не справился с управлением прицепом, в результате чего автомобиль врезался в дорожное ограждение, а прицеп перевернулся.

Из-за происшествия движение в направлении Риги на этом участке дороги частично затруднено. На месте работали сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

О пострадавших в результате ДТП полиция не сообщала.

Водителям, направляющимся по Сигулдскому шоссе в сторону Риги, стоит учитывать возможные затруднения движения и соблюдать осторожность в районе аварии.