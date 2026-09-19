Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ДТП на Сигулдском шоссе: Chrysler с прицепом врезался в ограждение, движение затруднено 0 107

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В субботу днем на Сигулдском шоссе произошла авария с участием минивэна Chrysler Voyager и прицепа, перевозившего рулоны сена. После столкновения с дорожным ограждением прицеп опрокинулся, из-за чего движение в направлении Риги оказалось частично затруднено.

На Сигулдском шоссе в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chrysler Voyager, буксировавшего прицеп с рулонами сена.

Как сообщает tv3.lv со ссылкой на очевидцев, после аварии прицеп опрокинулся. На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство оказалось у дорожного ограждения, а рулоны сена сместились после столкновения.

В Государственной полиции сообщили, что информация о ДТП поступила в 16:15. По предварительным данным, водитель Chrysler Voyager не справился с управлением прицепом, в результате чего автомобиль врезался в дорожное ограждение, а прицеп перевернулся.

Из-за происшествия движение в направлении Риги на этом участке дороги частично затруднено. На месте работали сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

О пострадавших в результате ДТП полиция не сообщала.

Водителям, направляющимся по Сигулдскому шоссе в сторону Риги, стоит учитывать возможные затруднения движения и соблюдать осторожность в районе аварии.

×
#Рига #полиция #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: алкометр
Изображение к статье: аварийный знак
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: судебный молоток

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно косить траву в осенний период
Дом и сад
Изображение к статье: ChatGPT в телефоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять способов защитить участок от паутинного клеща
Дом и сад
Изображение к статье: спасатели
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно собирать семена цветущих однолетников
Дом и сад
Изображение к статье: Три растения, которые помогут избавиться от мышей на участке
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно косить траву в осенний период
Дом и сад
Изображение к статье: ChatGPT в телефоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять способов защитить участок от паутинного клеща
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео