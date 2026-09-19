«Представим простую ситуацию: сотрудник полиции что-то требует от человека, обращаясь к нему на государственном языке, а тот отвечает на языке, который полицейский не знает или не желает использовать. Что делать — вызывать переводчика? Общаться жестами? Или задерживать до выяснения обстоятельств?

Предусмотрено ли наказание для жителя Латвии, который не может общаться с представителями власти на госязыке? Читатель портала bb.lv»

Отвечает представитель Государственной полиции Гита Гжибовска:

— Часть 2 статьи 10 Закона о государственном языке предусматривает, что государственные и муниципальные учреждения, суды и учреждения, относящиеся к судебной системе, а также государственные или муниципальные предприятия принимают и рассматривают документы от лиц только на государственном языке.

Исключение составляют случаи, указанные в частях 3 и 4 статьи 10 упомянутого закона и других законах, — то есть эти требования не распространяются на случаи, когда человек обращается в полицию, медицинские учреждения, спасательные службы и другие учреждения, если речь идет об оказании неотложной медицинской помощи, помощи жертве преступления или иных нарушений, а также о вызове экстренной помощи в случае пожара, аварии или иного происшествия.

Если лицо не владеет государственным языком, а сотрудник полиции не владеет конкретным иностранным языком, для обеспечения коммуникации возможно привлечь переводчика.

Что касается наказаний, связанных с использованием или неиспользованием государственного языка, то данный вопрос не находится в компетенции полиции.