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«Мы не знали, жив ли он». Родные сообщили, что пропавший в Венгрии Лаурис Михайлов найден, но не все так просто 0 546

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лаурис Михайлов
ФОТО: пресс-фото

После нескольких дней поисков в Венгрии найден гражданин Латвии Лаурис Михайлов, известный как участник проекта «Транслейтер». Родные сообщают, что его жизни больше ничего не угрожает, однако подчеркивают: пережитое нанесло мужчине серьезный физический и эмоциональный вред.

Родственники гражданина Латвии Лауриса Михайлова, пропавшего в Венгрии, сообщили, что мужчина найден живым. Сейчас они вместе с дипломатическими службами занимаются организацией его возвращения домой, сообщает tv3.lv.

О радостной новости в социальных сетях сообщила Сабине Медонова. По ее словам, последние дни стали для семьи тяжелым испытанием.

«Теперь мы наконец можем сказать, что Лаурис найден. Он жив, и сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы вернуть его домой из Венгрии. Были моменты, когда мы даже не знали, жив ли Лаурис», — написала она.

Как сообщалось ранее, Государственная полиция Латвии объявила в розыск 39-летнего Лауриса Михайлова, которого многие знают по проекту «Транслейтер». После первых сообщений родственников о том, что мужчина найден, полиция заявляла, что официально розыск еще продолжается. Теперь семья утверждает, что местонахождение Лауриса установлено.

По словам Медоновой, ключевую роль сыграла помощь двух жителей Венгрии. Они увидели распространенную в интернете информацию о пропавшем мужчине и сообщили семье, что заметили его.

«Без их отзывчивости и смелости мы, возможно, так и не узнали бы, жив ли Лаурис. Именно эта информация дала нам огромную надежду», — отметила она.

Отдельную благодарность родственники выразили посольству Латвии в Венгрии, которое помогало в поисках и координации действий.

Семья просит уважать частную жизнь

Родные не раскрывают подробностей того, что произошло с Лаурисом во время его исчезновения. По их словам, мужчина пережил события, которые причинили ему серьезный вред.

«С Лаурисом произошли вещи и обстоятельства, которые причинили ему вред. Сейчас самое главное — его здоровье, безопасность, спокойствие и возможность вернуться домой к близким», — говорится в обращении семьи.

Родственники просят журналистов и общественность не требовать объяснений и дать мужчине возможность восстановиться как физически, так и эмоционально.

«Иногда приходится самим двигать процесс»

Семья также призналась, что столкнулась со сложностями при организации поисков за границей.

По словам Сабине Медоновой, эти события показали, насколько непростыми могут быть подобные ситуации с точки зрения бюрократии.

Она отметила, что иногда недостаточно просто ждать официальных действий — приходится самостоятельно искать информацию, звонить, обращаться в различные учреждения и настойчиво добиваться помощи.

Сейчас главная задача семьи — как можно скорее вернуть Лауриса Михайлова в Латвию и дать ему возможность спокойно восстановиться после пережитого.

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#Латвия #розыск #социальные сети #семья #новости #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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