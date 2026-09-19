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На дороге Тинужи — Кокнесе столкнулись четыре автомобиля: движение полностью остановлено 0 199

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп

Иллюстративное фото.

На автодороге Тинужи — Кокнесе в субботу произошло столкновение четырех автомобилей. Из-за аварии движение на участке полностью перекрыто, сообщили в Государственной полиции.

На автодороге Тинужи — Кокнесе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

По информации Государственной полиции, в настоящее время движение на месте аварии полностью перекрыто.

О причинах столкновения, а также о возможных пострадавших пока не сообщается.

Водителям, планирующим поездки по этому маршруту, следует учитывать, что проезд через место происшествия невозможен, и при возможности выбирать альтернативные дороги.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Информация о сроках возобновления движения пока отсутствует.

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#ДТП #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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