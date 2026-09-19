Минувшей ночью в Огре неизвестный устроил серию поджогов мусорных контейнеров сразу по шести адресам. Опасность заключалась в том, что огонь возникал внутри жилых домов, а густой дым по мусоропроводам быстро распространялся к квартирам.

Жители Огре пережили тревожную ночь: неизвестный поджег мусорные контейнеры в помещениях сразу шести многоквартирных домов. Во всех случаях злоумышленник выбирал контейнеры, расположенные внутри зданий под шахтами мусоропроводов, что значительно увеличивало риск для жильцов.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), первый пожар произошел на проспекте Видус. Затем вызовы один за другим начали поступать с улицы Тинужу, где аналогичные возгорания произошли практически в соседних домах.

Жители не скрывают своего возмущения.

«Это настоящий террор! Какие-то сумасшедшие поджигают! Просто идиотизм!» — возмущались местные жители, помогавшие утром убирать последствия пожара.

В одном из домов контейнер полностью выгорел.

«Остались только колеса. Дым поднялся до девятого этажа», — рассказал мужчина, который приводил помещение в порядок после пожара.

По словам жителей, серьезной трагедии удалось избежать лишь потому, что горящие контейнеры вовремя вынесли из помещений, а подъезды быстро проветрили. Благодаря этому не потребовалась ночная эвакуация жильцов, и никто не пострадал.

Начальник Огрского подразделения Государственной пожарно-спасательной службы Янис Менделис пояснил, что подобные пожары особенно опасны именно в домах с мусоропроводами. Возникает так называемый эффект дымохода: дым стремительно поднимается по шахте и лестничным клеткам до верхних этажей, а токсичные продукты горения могут проникать в квартиры.

По его словам, ночью риск особенно высок, поскольку большинство людей спят и могут слишком поздно заметить задымление.

Жители района теперь пытаются помочь полиции найти виновного. Они проверяют, где поблизости установлены камеры видеонаблюдения, а также надеются, что происшествие могли записать видеорегистраторы припаркованных автомобилей.

При этом выяснилось, что попасть в некоторые помещения было несложно.

«На двери есть кодовый замок, но код написан прямо на стене. Его все знают. Кто хочет — тот зайдет», — рассказал один из местных жителей.

Некоторые предполагают, что к поджогам могут быть причастны подростки. По словам одной из жительниц, похожая серия возгораний происходила здесь несколько лет назад.

Государственная полиция уже начала уголовный процесс и устанавливает личность поджигателя. Правоохранители просят откликнуться всех, кто накакнуне с 00:30 до 04:30 находился в районах улицы Тинужу и проспекта Видус и заметил подозрительных людей или действия. Информацию можно сообщить по телефону 112.

Серия поджогов показала, насколько опасным может стать даже небольшой пожар, если он возникает внутри жилого дома.