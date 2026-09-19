Государственная полиция обратилась к жителям с просьбой помочь установить личность и местонахождение мужчины, изображенного на опубликованной фотографии. Правоохранители также просят откликнуться самого мужчину.

Государственная полиция объявила в розыск мужчину, запечатленного на опубликованной фотографии, и просит жителей помочь установить его личность и местонахождение.

С соответствующим обращением выступили сотрудники Следственного отдела Восточного участка Пригородного управления Рижского регионального управления Государственной полиции.

Если вам знаком человек, изображенный на снимке, или вы располагаете информацией, которая может помочь установить его личность либо место нахождения, полиция просит сообщить об этом.

Правоохранители также обращаются непосредственно к самому мужчине с просьбой связаться с полицией.

Информацию можно передать по будням с 8:00 до 16:30 по телефону 65002452 или круглосуточно по номеру 112.

Полиция не уточняет, в связи с каким именно расследованием разыскивается мужчина, и просит откликнуться всех, кто может помочь следствию.