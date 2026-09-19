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Полиция разыскивает мужчину в футболке с надписью Boss и просит помощи жителей 0 752

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина в магазине
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция обратилась к жителям с просьбой помочь установить личность и местонахождение мужчины, изображенного на опубликованной фотографии. Правоохранители также просят откликнуться самого мужчину.

Государственная полиция объявила в розыск мужчину, запечатленного на опубликованной фотографии, и просит жителей помочь установить его личность и местонахождение.

С соответствующим обращением выступили сотрудники Следственного отдела Восточного участка Пригородного управления Рижского регионального управления Государственной полиции.

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Если вам знаком человек, изображенный на снимке, или вы располагаете информацией, которая может помочь установить его личность либо место нахождения, полиция просит сообщить об этом.

Правоохранители также обращаются непосредственно к самому мужчине с просьбой связаться с полицией.

Информацию можно передать по будням с 8:00 до 16:30 по телефону 65002452 или круглосуточно по номеру 112.

Полиция не уточняет, в связи с каким именно расследованием разыскивается мужчина, и просит откликнуться всех, кто может помочь следствию.

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#полиция #поиск #информация #следствие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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