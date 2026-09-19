Курземский окружной суд 12 ноября продолжит рассмотрение апелляции по уголовному делу об убийстве женщины с особой жестокостью, связанном с разбоем. Ранее суд первой инстанции приговорил всех троих обвиняемых к пожизненному лишению свободы.

Курземский окружной суд назначил на 12 ноября продолжение рассмотрения уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью, совершённом, по версии обвинения, во время разбойного нападения.

На скамье подсудимых находятся Алина Романенкова, Павел Шальтис и Евгений Богдан. Все трое ранее были признаны виновными Латгальским районным судом и приговорены к пожизненному лишению свободы, однако впоследствии обжаловали приговор.

Именно поэтому сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции, которая проверяет законность и обоснованность вынесенного решения.

Согласно обвинению, подсудимые в течение не менее семи часов с небольшими перерывами избивали потерпевшую, нанеся ей не менее 60 травмирующих воздействий. Следствие считает, что женщина находилась в беспомощном состоянии, а полученные травмы причинили ей особые страдания и привели к смерти.

Кроме обвинения в убийстве, фигурантам инкриминируется незаконное использование банковской платёжной карты потерпевшей.

Суд первой инстанции также удовлетворил гражданские требования. С осуждённых постановлено взыскать компенсацию материального ущерба, расходы на похороны и компенсацию морального вреда в размере 47 850 евро. Кроме того, они обязаны возместить государству выплаченную компенсацию в размере 2150 евро, а также процессуальные расходы, связанные с оплатой юридической помощи на стадии предварительного расследования.

Во время рассмотрения дела государственный обвинитель просил назначить всем троим максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Именно такой приговор и был вынесен судом первой инстанции.

Теперь апелляционному суду предстоит оценить доводы сторон и решить, оставить ли приговор без изменений либо пересмотреть его полностью или частично.