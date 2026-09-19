В прокуратуре Рижского района вынесено наказание дальнобойщику, которого задержали нетрезвым: алкотестер зафиксировал не менее 1,62 промилле. Наказание суровое: водителю придётся заплатить из своего кармана больше 15 тысяч евро и надолго забыть о руле — его лишили водительских прав на 5 лет.

Быстро дело делается

Водителя задержали 21 июня 2026 года около 16:42 — неженатый и ранее не судимый мужчина ехал по Кекавскому краю на тяжёлой грузовой автомашине Scania R410 с прицепом и эстонскими регистрационными номерами.

Маршрут пролегал по трассе A5 (8-й километр) от Кекавского кольца в направлении дороги P85. Но поездку быстро пресекли полицейские: уже в 17:58 того же дня шофёр оказался в изоляторе, где пробыл до 10:15 следующего утра, 22 июня.

Был начат уголовный процесс за управление транспортным средством при концентрации алкоголя в крови свыше 1,5 промилле (по первой части статьи 262 Уголовного закона Латвии).

7 сентября 2026 года водителю официально предъявили обвинение, а 11 сентября вынесено наказание.

Закон суров

Отметим, что в ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя, констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или в крови, превышает 1,5 промилле.

Также конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, если транспортное средство, которым управляли в состоянии опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортным средством на пять лет.

Преступление и наказание

Водитель не стал спорить со следствием, полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Учитывая, что мужчина ранее не был судим, работает, совершил преступление небольшой тяжести и не нанёс прямого материального ущерба кому-либо, его решили не отправлять за решётку.

В итоге 11 сентября 2026 года прокурор Дмитрий Смородин вынес такое предписание о наказании:

1 год и 6 месяцев пробационного надзора. Время, проведённое в изоляторе задержания (почти 16 часов), зачли за 2 дня пробации, поэтому чистый срок надзора составит 1 год, 5 месяцев и 28 дней;

лишение прав управления транспортными средствами на 5 лет;

взыскание стоимости автомобиля. Так как Scania R410 принадлежит юридическому лицу, забрать и конфисковать сам грузовик государство не может. В таких случаях с водителя, попавшегося на пьяной езде, взыскивается полная или частичная стоимость автомобиля.

Прокурор заглянул на популярный портал объявлений и высчитал среднерыночную стоимость аналогичной Scania R410. Оценка составила 15 150 евро.

Теперь осуждённому дальнобойщику предписано выплатить эти 15 150 евро в Государственную кассу в течение 30 дней со дня вступления решения в силу. Если же он не перечислит деньги добровольно, к делу подключат присяжного судебного исполнителя, и сумма вырастет ещё и за счёт издержек на принудительное взыскание.