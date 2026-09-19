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В Латвии за сутки поймали десять пьяных водителей: семерым грозит уголовная ответственность 0 168

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: алкометр
ФОТО: LETA

За минувшие сутки полиция задержала в Латвии десять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Большинство из них будут привлечены к уголовной ответственности, а в ряде случаев применены меры, связанные с конфискацией автомобилей.

За прошедшие сутки сотрудники Государственной полиции выявили в Латвии десять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе и Латгале — там задержали по четыре нетрезвых водителя. Еще по одному нарушителю выявили в Земгале и Видземе.

В семи случаях степень опьянения или другие обстоятельства повлекли наступление уголовной ответственности.

По действующему законодательству в отношении нетрезвых водителей могут применяться не только уголовные наказания, но и имущественные меры. Так, в двух случаях автомобили были конфискованы, а еще с пяти нарушителей будет взыскана стоимость транспортного средства.

Еще в отношении трех водителей начаты процессы об административных правонарушениях.

Подобная статистика публикуется полицией ежедневно и показывает, что случаи управления автомобилем в состоянии опьянения продолжают регулярно фиксироваться в разных регионах страны.

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#алкоголь #Латвия #водители
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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