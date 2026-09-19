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Водитель потерял управление в Болдерае после ухудшения самочувствия: машина врезалась в электрощит 0 313

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Болдерая мужчине стало плохо во время поездки на автомобиле. Машина выехала за пределы перекрестка и врезалась в шкаф распределения электроэнергии, однако серьезного ДТП с другими участниками движения удалось избежать.

Инцидент произошел возле железнодорожного переезда на улице Парадес в Болдерае. Во время движения водителю автомобиля Honda внезапно стало плохо, из-за чего он потерял контроль над машиной.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), автомобиль остановился поперек проезжей части после столкновения со шкафом распределения электроэнергии. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции, которые одновременно оказывали помощь водителю и обеспечивали восстановление движения транспорта.

Через некоторое время к месту аварии приехали жена мужчины, а затем его друг, которому водитель попросил позаботиться об автомобиле.

«Он позвонил и сказал, что его остановила полиция, проверила на алкоголь — всё в порядке. Попросил отогнать машину в гараж. Ему, наверное, стало плохо. Он очень больной человек, проходит химиотерапию, поэтому, возможно, причина в этом», — рассказал друг водителя.

По предварительной информации, автомобиль выехал со стороны двора жилых домов. Подъехав к перекрестку, водитель не свернул ни направо, ни налево, а продолжил движение прямо, после чего врезался в электрощит.

Несмотря на то что происшествие случилось на улице с интенсивным движением, столкновения с другими автомобилями удалось избежать. Это позволило избежать более тяжелых последствий для остальных участников дорожного движения.

После происшествия мужчину доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Подобные случаи напоминают, что внезапное ухудшение самочувствия за рулем может привести к аварии даже без нарушения правил дорожного движения. Если водитель чувствует слабость или другие тревожные симптомы, специалисты рекомендуют как можно скорее остановиться в безопасном месте и не продолжать поездку.

По предварительным данным, причиной происшествия стало именно ухудшение состояния здоровья водителя, а не внешние обстоятельства или нарушение правил.

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#полиция #дорожное движение #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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