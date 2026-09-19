На автодороге Тинужи — Кокнесе военнослужащие Земессардзе случайно оказались свидетелями серьезной аварии и первыми начали оказывать помощь пострадавшим. До прибытия экстренных служб они оценили состояние людей, оказали первую помощь и обеспечили безопасность на месте происшествия.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие на автодороге P80 Тинужи — Кокнесе произошло в субботу на глазах у военнослужащих Земессардзе, которые возвращались с учений. Благодаря их оперативным действиям помощь пострадавшим начали оказывать уже в первые минуты после аварии.

Как сообщает Национальная армия Латвии, военнослужащие мостоукладочной роты 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе возвращались после учений на Даугаве к месту дислокации подразделения в Огре.

Во время движения колонна остановилась на красный сигнал временного светофора, установленного из-за дорожных работ. В этот момент на встречной полосе грузовой автомобиль врезался в автомобили, ожидавшие разрешающего сигнала.

На место происшествия сразу направились девять военнослужащих Национальных вооруженных сил.

Они вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи, оценили состояние пострадавших и распределили обязанности между собой. Используя навыки, полученные во время службы, военнослужащие оказали первую помощь и продолжали следить за состоянием людей до прибытия медиков.

Одновременно остальные участники подразделения организовали оцепление места аварии и временно остановили движение транспорта в обоих направлениях, чтобы обеспечить безопасную работу спасателей и исключить риск новых столкновений.

В Национальной армии отмечают, что именно быстрые и скоординированные действия военнослужащих позволили пострадавшим получить помощь еще до прибытия экстренных служб.

В завершение сообщения армия пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Этот случай стал примером того, как навыки оказания первой помощи и слаженные действия военнослужащих могут сыграть решающую роль в первые минуты после серьезной аварии.