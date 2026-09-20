Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Институт внешней политики ЛР обвинил Китай в усилении своего влияния в Латвии 2 428

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай
ФОТО: Синьхуа

В Риге прошла конференция, посвящённая китайской культуре и поддержанная посольством Китая, бьет тревогу TV3.

Директор Латвийского института внешней политики с двумя именами и двойной фамилией – Уна Александра Берзиня-Черенкова – заявила в телеэфире, что мероприятия такого рода являются частью долгосрочной стратегии Китая по формированию влияния и укреплению отношений с потенциальными представителями будущих элит.

Как китайская культура укрепляет китайское влияние? Телевизионщики делают упор на то, что в конференции, организованной Латвийско-китайской ассоциацией дружбы и посвящённой 35-летию установления дипломатических отношений между Латвией и Китаем, приняли участие несколько политиков, а также представители молодёжной организации.

В то же время спецслужбы успокаивают паникеров. Так контрразведчики из Бюро по защите Сатверсме сообщили тележурналистам, что деятельность организаций, популяризирующих Китай и способствующих сотрудничеству между двумя странами, сама по себе не создаёт существенной угрозы национальной безопасности.

Однако риски могут возникнуть в случаях, если такие организации становятся финансово или иным образом зависимыми от структур, находящихся под влиянием Китая.

×
#Латвия #молодежь #безопасность #культура #спецслужбы #дипломатия #конференция #Китай #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: полиция
Изображение к статье: мужчина в магазине
Изображение к статье: алкометр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рождество Пресвятой Богородицы
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаг Аргентины
В мире
1
Изображение к статье: Яблоки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Орехи
Еда и рецепты
Изображение к статье: Лавровый лист
Дом и сад
Изображение к статье: Дом на Марсе
Техно
Изображение к статье: Рождество Пресвятой Богородицы
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаг Аргентины
В мире
1
Изображение к статье: Яблоки
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео