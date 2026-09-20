Директор Латвийского института внешней политики с двумя именами и двойной фамилией – Уна Александра Берзиня-Черенкова – заявила в телеэфире, что мероприятия такого рода являются частью долгосрочной стратегии Китая по формированию влияния и укреплению отношений с потенциальными представителями будущих элит.

Как китайская культура укрепляет китайское влияние? Телевизионщики делают упор на то, что в конференции, организованной Латвийско-китайской ассоциацией дружбы и посвящённой 35-летию установления дипломатических отношений между Латвией и Китаем, приняли участие несколько политиков, а также представители молодёжной организации.

В то же время спецслужбы успокаивают паникеров. Так контрразведчики из Бюро по защите Сатверсме сообщили тележурналистам, что деятельность организаций, популяризирующих Китай и способствующих сотрудничеству между двумя странами, сама по себе не создаёт существенной угрозы национальной безопасности.

Однако риски могут возникнуть в случаях, если такие организации становятся финансово или иным образом зависимыми от структур, находящихся под влиянием Китая.