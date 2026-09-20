В воскресенье суд отправил под арест 16-летний юношу, который в пятницу подрался с полицейским. Нападение произошло в служебном автомобиле.

42-летний полицейский ехал с 16-летним подростком для проведения неких процессуальных действий в связи с ранее совершенным правонарушением.

На шоссе юноша стал агрессивным и напал на находившегося за рулем полицейского. Полицейский остановил автомобиль и начал брызгать в подростка газом из баллончика.

Участковый нажал в салоне автомобиля тревожную кнопку, чтобы вызвать подкрепление. Однако в системе, которая отслеживает местоположение полицейских машин, произошел непредвиденный сбой.

Из-за этого система показала другое место, куда и ринулись экипажи на помощь попавшему коллеге, который не мог справиться с подростком.

Примерно через 15 минут после нажатия тревожной кнопки подкрепление все же нашло место ЧП и помогло участковому задержать агрессивного юношу.

По словам оперативного руководителя префектуры Марко Шмидта, скорая помощь доставила полицейского в больницу для медосмотра.

«Травмы нашего сотрудника не представляют угрозы для жизни, и мы надеемся на его скорейшее выздоровление. В полицейской работе мы всегда должны быть готовы к худшему. Умышленное причинение телесных повреждений, особенно представителю власти, ложится на нападавшего позорным пятном, которое в дальнейшей жизни будет трудно смыть», – сказал Шмидт.

После медосмотра участкового полицейского выписали из больницы для восстановления в домашних условиях.