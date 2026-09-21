Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Полиция обнаружила пятилетнего мальчика погибшим, а двух его младших братьев или сестёр — с тяжёлыми ножевыми ранениями. Главной подозреваемой является 45-летняя мать детей, которая сама была найдена с тяжёлыми ранениями.

Происшествие случилось в небольшом городе Вэлли-Хайтс в Голубых горах, к западу от Сиднея. Первыми на место трагедии наткнулись проезжавшие мимо велосипедисты. Они увидели раненых и начали оказывать первую помощь, одновременно вызвав экстренные службы. К моменту прибытия медиков пятилетний ребёнок уже был мёртв.

Двое других детей, обоим меньше пяти лет, были доставлены в больницы в критическом состоянии. Один из очевидцев рассказал телеканалу Nine News, что среди пострадавших был младенец.

Подозревают мать

Заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Питер Маккенна сообщил, что 45-летняя женщина является матерью детей и основной подозреваемой. По предварительной версии полиции, её собственные ножевые ранения были нанесены ею самой. Она также находится в критическом состоянии.

Следователи полагают, что женщина остановила автомобиль возле пустующего участка у лесной дороги и нападение произошло именно там. Почему было выбрано это место, полиция пока не знает. Если женщина выживет, правоохранительные органы намерены предъявить ей обвинение в убийстве.

Отец детей во время происшествия, предположительно, находился на работе. О случившемся ему сообщили полицейские. Ранее эта семья не попадала в поле зрения полиции в связи с домашним насилием, каких-либо действующих охранных предписаний также не было.

Эта трагедия особенно потрясла полицию тем, что семья прежде не попадала в поле зрения правоохранителей и никаких сигналов о домашнем насилии не поступало. Произошедшее стало ещё одним напоминанием о том, насколько внезапно семейный конфликт может перерасти в катастрофу и как трудно предотвратить насилие, если о проблемах внутри семьи никто не знает.