В ночь на воскресенье в Бауском крае на автодороге A7 был обнаружен мужчина с тяжелыми травмами. Несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, пострадавший скончался. По предварительным данным Государственной полиции, смертельные травмы он получил в результате дорожно-транспортного происшествия.

Около 00:20 в Бауском крае на автодороге A7 на обочине был обнаружен мужчина с тяжелыми травмами.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые провели реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался от полученных травм.

По имеющейся у Государственной полиции предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

По факту случившегося начат уголовный процесс. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Всего за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали восемь человек. Пять из них получили травмы в Рижском регионе, включая одного пешехода и одного водителя электросамоката. В Земгале пострадали два человека, один из которых также является пешеходом, еще один пешеход получил травмы в Видземе.

За сутки полиция вынесла 330 постановлений об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Из них 137 были связаны с превышением скорости, еще одно — с агрессивным вождением.

Кроме того, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения возбуждены четыре административных и семь уголовных процессов. Еще два уголовных процесса начаты по подозрению в управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

В двух случаях будет конфискован автомобиль нарушителей, а еще с семи водителей будет взыскана стоимость транспортных средств.