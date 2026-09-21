Обычная поездка из Вентспилса в Ригу превратилась в борьбу за жизнь одного из пассажиров. Когда человеку стало плохо и, по словам очевидца, у него остановились дыхание и сердцебиение, водитель остановил автобус и вместе с пассажирами начал оказывать помощь.

Об этом рассказала в Facebook пассажирка Инесе Шайцане, публикацию которой приводит OgreNet. По её словам, автобус отправился из Вентспилса около 8:00.

Во время поездки одному из пассажиров внезапно стало плохо. Сначала человек потерял сознание, а затем, как утверждает очевидец, перестал дышать и у него остановилось сердце.

Водитель остановил рейс

Водитель немедленно остановил автобус и стал выяснять, есть ли среди пассажиров медицинские работники. Затем он и другие находившиеся в салоне люди включились в реанимационные мероприятия.

Очевидец рассказывает, что пассажиры помогали проводить реанимацию и перемещать пострадавшего, а также поддерживали связь с NMPD — Службой неотложной медицинской помощи. Диспетчер дистанционно консультировал участников реанимации до приезда медиков.

Шайцане отдельно поблагодарила бригаду скорой помощи за очень быстрое прибытие.

Не все хотели ждать

По словам очевидца, во время чрезвычайной ситуации одна из пассажирок настойчиво требовала продолжить поездку. Шайцане ответила на это без прямого осуждения, напомнив, что в подобной ситуации может оказаться любой человек или его близкие.

История вызвала большой отклик в социальных сетях. В комментариях многие пользователи благодарили водителя и пассажиров за действия в критической ситуации, а некоторые предложили представить водителя к общественной награде «Latvijas lepnums».

О дальнейшем состоянии человека в публикации OgreNet не сообщается. Также нет отдельного официального комментария NMPD, поэтому сведения об остановке дыхания и сердечной деятельности основаны на рассказе очевидца.