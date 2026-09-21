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Полиция разгромила организованную группу наркоторговцев в Риге и Адажи — задержаны шесть человек 0 481

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Государственная полиция задержала в Риге и Адажи шестерых участников организованной группы, подозреваемой в торговле наркотиками.
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция задержала в Риге и Адажи шестерых участников организованной группы, подозреваемой в торговле наркотиками. В ходе масштабной операции обнаружены тайники с марихуаной, амфетамином, кокаином и другими веществами, изъяты четыре автомобиля и более 5500 евро наличными.

Основная операция прошла 14 сентября. Сотрудники криминальной полиции при поддержке Батальона специальных задач, технических специалистов и кинологов задержали в Кенгарагсе и Адажи пятерых подозреваемых — 1994, 2000, 2003, 2004 и 2006 годов рождения.

В квартире одного из них полицейские обнаружили тайник с различными наркотическими веществами.

Расследование продолжилось, и 17 сентября был задержан шестой предполагаемый участник группы — мужчина 1984 года рождения. Его подозревают в сбыте амфетамина в крупном размере. По связанным с ним адресам также обнаружили значительное количество наркотиков.

11 обысков и криптовалютный кошелек

Всего полиция провела 11 обысков по адресам, связанным с подозреваемыми, а также обыск криптовалютного кошелька.

Изъято около:

  • 2 кг марихуаны;

  • 700 г амфетамина;

  • 15 г кокаина;

  • 20 г кетамина;

  • около 100 мл остатков амфетаминового масла в 20-литровой канистре;

  • 20 таблеток клоназепама;

  • весы.

Точное количество и состав изъятых веществ установит экспертиза.

Кроме того, полиция изъяла Mercedes-Benz A180, Mercedes-Benz GL350 и два BMW 525, а также более 5500 евро наличными, которые, по предварительной версии следствия, могли быть получены преступным путем.

Наркотики прятали в тайниках

По информации полиции, наркотики распространялись преимущественно в Риге и ее окрестностях с использованием тайников. У каждого участника группы, как полагает следствие, была своя роль.

Для расчетов некоторые подозреваемые использовали криптовалютные переводы. По данным полиции, задержанные не только продавали наркотики, но и сами их употребляли.

Трое подозреваемых ранее уже были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Более того, двое на момент задержания находились в розыске по другим уголовным делам.

Уголовный процесс ведется по части 3 статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконный оборот наркотических или психотропных веществ организованной группой либо в крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором сроком до трех лет.

Трое подозреваемых заключены под стражу, к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #криминал #преступность #криптовалюта #обыск #следствие #задержание #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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