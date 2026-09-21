Государственная полиция задержала в Риге и Адажи шестерых участников организованной группы, подозреваемой в торговле наркотиками. В ходе масштабной операции обнаружены тайники с марихуаной, амфетамином, кокаином и другими веществами, изъяты четыре автомобиля и более 5500 евро наличными.
Основная операция прошла 14 сентября. Сотрудники криминальной полиции при поддержке Батальона специальных задач, технических специалистов и кинологов задержали в Кенгарагсе и Адажи пятерых подозреваемых — 1994, 2000, 2003, 2004 и 2006 годов рождения.
В квартире одного из них полицейские обнаружили тайник с различными наркотическими веществами.
Расследование продолжилось, и 17 сентября был задержан шестой предполагаемый участник группы — мужчина 1984 года рождения. Его подозревают в сбыте амфетамина в крупном размере. По связанным с ним адресам также обнаружили значительное количество наркотиков.
11 обысков и криптовалютный кошелек
Всего полиция провела 11 обысков по адресам, связанным с подозреваемыми, а также обыск криптовалютного кошелька.
Изъято около:
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2 кг марихуаны;
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700 г амфетамина;
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15 г кокаина;
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20 г кетамина;
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около 100 мл остатков амфетаминового масла в 20-литровой канистре;
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20 таблеток клоназепама;
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весы.
Точное количество и состав изъятых веществ установит экспертиза.
Кроме того, полиция изъяла Mercedes-Benz A180, Mercedes-Benz GL350 и два BMW 525, а также более 5500 евро наличными, которые, по предварительной версии следствия, могли быть получены преступным путем.
Наркотики прятали в тайниках
По информации полиции, наркотики распространялись преимущественно в Риге и ее окрестностях с использованием тайников. У каждого участника группы, как полагает следствие, была своя роль.
Для расчетов некоторые подозреваемые использовали криптовалютные переводы. По данным полиции, задержанные не только продавали наркотики, но и сами их употребляли.
Трое подозреваемых ранее уже были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Более того, двое на момент задержания находились в розыске по другим уголовным делам.
Уголовный процесс ведется по части 3 статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконный оборот наркотических или психотропных веществ организованной группой либо в крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором сроком до трех лет.
Трое подозреваемых заключены под стражу, к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.
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