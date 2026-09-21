Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смертельная авария в Мерсрагской волости: полиция раскрыла обстоятельства гибели юного велосипедиста 0 527

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Фото: Shutterstock.

Госполиция установила обстоятельства трагической аварии, произошедшей в мае в Мерсрагской волости Талсинского края. По данным следствия, водитель Peugeot во время обгона не выдержал необходимый интервал и сбил ехавшего на велосипеде несовершеннолетнего мальчика. Ребенок впоследствии скончался в больнице.

Как сообщили в Государственной полиции, ДТП произошло 22 мая около 11:25 на дороге Стенде — Лауциене — Мерсрагс.

По данным следствия, мужчина 1961 года рождения ехал на Peugeot Partner со стороны Кипатциемса в направлении Мерсрагса. Во время обгона ехавшего в том же направлении ребенка на велосипеде водитель не убедился в безопасности маневра, не выдержал необходимый боковой интервал и совершил наезд.

После аварии мальчика доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

Проведенная на месте ДТП проверка показала, что водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель получил статус подозреваемого

В ходе расследования водителю Peugeot присвоен статус подозреваемого. Ранее мужчина судим не был.

Согласно Уголовному закону Латвии, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека, может наказываться лишением свободы на срок до восьми лет с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

Конкретное наказание в случае признания водителя виновным определит суд.

×
#ДТП #смерть #госполиция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
1
1
3
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: Лаурис Михайлов
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Обувь Converse
В мире
Изображение к статье: Скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Бизнес
1
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Google
Техно
1
Изображение к статье: Обувь Converse
В мире
Изображение к статье: Скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео