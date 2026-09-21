Госполиция установила обстоятельства трагической аварии, произошедшей в мае в Мерсрагской волости Талсинского края. По данным следствия, водитель Peugeot во время обгона не выдержал необходимый интервал и сбил ехавшего на велосипеде несовершеннолетнего мальчика. Ребенок впоследствии скончался в больнице.

Как сообщили в Государственной полиции, ДТП произошло 22 мая около 11:25 на дороге Стенде — Лауциене — Мерсрагс.

По данным следствия, мужчина 1961 года рождения ехал на Peugeot Partner со стороны Кипатциемса в направлении Мерсрагса. Во время обгона ехавшего в том же направлении ребенка на велосипеде водитель не убедился в безопасности маневра, не выдержал необходимый боковой интервал и совершил наезд.

После аварии мальчика доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

Проведенная на месте ДТП проверка показала, что водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель получил статус подозреваемого

В ходе расследования водителю Peugeot присвоен статус подозреваемого. Ранее мужчина судим не был.

Согласно Уголовному закону Латвии, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека, может наказываться лишением свободы на срок до восьми лет с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

Конкретное наказание в случае признания водителя виновным определит суд.