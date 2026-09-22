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100 тысяч сигарет спрятали под рудой: на латвийско-белорусской границе пресекли крупную контрабанду 0 190

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: руда
ФОТО: пресс-фото

Латвийские таможенники предотвратили попытку ввоза крупной партии контрабандных сигарет через железнодорожный пункт пропуска Индра. Табачные изделия были скрыты под слоем руды в одном из грузовых вагонов.

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов обнаружили крупную партию незадекларированных сигарет при проверке грузового поезда, прибывшего через латвийско-белорусскую границу.

Контрабанду выявили 20 сентября во время физического досмотра состава на таможенном пункте Индра. В одном из вагонов, перевозивших руду, инспекторы обнаружили коробки с сигаретами, спрятанные под слоем каменной породы.

Всего было изъято 100 000 сигарет, или 5000 пачек марки NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По оценке Службы государственных доходов, сумма налогов, которые не были бы уплачены в государственный бюджет в случае незаконного ввоза этой партии, превышает 29 900 евро.

Подобные тайники регулярно обнаруживают при проверке грузовых поездов на восточной границе Латвии. Для сокрытия контрабанды злоумышленники используют различные виды грузов, рассчитывая, что запрещенные товары останутся незамеченными во время досмотра.

Поскольку во время проверки были выявлены признаки контрабанды табачных изделий в крупном размере, материалы переданы в Налоговую и таможенную полицию.

Теперь следователям предстоит принять решение о возбуждении уголовного процесса и установить лиц, причастных к организации незаконной перевозки.

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#налоги #Латвия #транспорт #контрабанда #таможня #сигареты #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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