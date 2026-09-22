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15-летний школьник открыл стрельбу у лицея в Турции: 11 школьников ранены, задержаны четыре человека 0 137

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стрельба в лицее в Турции

Одиннадцать школьников получили ранения при стрельбе возле лицея в турецкой провинции Маниса. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По подозрению в нападении задержан 15-летний ученик этого же учебного заведения, а вместе с ним — его родители и дед.

Стрельба произошла утром 22 сентября возле профессионально-технического лицея İnci Üzmez в районе Тургутлу. По последним данным, огонь был открыт в районе учебного заведения, когда школьники направлялись на занятия.

Подозреваемого задержали вскоре после произошедшего. Им оказался 15-летний ученик этого же лицея. Вместе с подростком под стражу взяли его мать, отца и деда.

Следствие выясняет, как оружие попало к подростку

По данным министра юстиции Турции Акына Гюрлека, расследованием занимаются прокуроры. Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил доступ к оружию.

В первоначальном материале Report говорится, что оружие принадлежало деду подростка. Однако Associated Press сообщает несколько иную деталь: по имеющимся у агентства данным, ружье было взято из дома бабушки. Поэтому до официального уточнения обстоятельств безопаснее говорить, что следствие устанавливает происхождение и условия хранения оружия.

Проверяется и версия о возможной травле подростка со стороны сверстников. На данный момент мотив нападения официально не установлен.

Двое пострадавших — в тяжелом состоянии

Актуальные сообщения турецких СМИ и Associated Press говорят об 11 раненых учащихся, причем состояние двоих оценивается как тяжелое.

Это уточнение важно, поскольку в первые часы после происшествия появлялись противоречивые сведения — от пяти и восьми пострадавших до сообщения об одном погибшем. Более поздние данные о 11 раненых не подтверждают информацию о погибшем.

После нападения занятия в лицее на 22 сентября были приостановлены. Министерство национального образования Турции также направило для расследования произошедшего трех инспекторов.

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#образование #оружие #Турция #преступность #подростки #стрельба #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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