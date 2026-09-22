Трое граждан Латвии, задержанных по делу о поджоге здания эстонской оборонно-технологической компании Milrem Robotics, переданы Эстонии. Все они находятся под стражей, а следствие продолжает проверять различные версии произошедшего, включая возможную диверсию.

Подозреваемых передали Эстонии в конце прошлой недели. Как сообщила ERR государственный прокурор Гарди Андерсон, после доставки в страну граждан Латвии допросила Полиция безопасности Эстонии, а затем Харьюский уездный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент им вменяется умышленное повреждение и уничтожение имущества. Однако, по словам прокурора, юридическая квалификация в ходе расследования может измениться.

Следствие продолжает собирать и анализировать доказательства и проверяет все версии, включая предположение о том, что поджог мог быть актом саботажа.

Задержали в Латвии

Пожар в здании Milrem Robotics в таллиннском районе Ласнамяэ произошел в ночь на 15 августа. Сообщение о возгорании поступило в Центр тревоги Эстонии в 1:45. Огонь удалось локализовать и потушить, никто не пострадал.

16 августа Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начала уголовный процесс по подозрению в том, что к умышленному поджогу причастны трое граждан Латвии. Двоих подозреваемых задержали 17 августа, третьего — 18 августа.

В рамках расследования VDD провела процессуальные действия в семи связанных с подозреваемыми местах — в жилищах и автомобилях. Были изъяты многочисленные носители данных, а также предметы, которые, предположительно, могли использоваться при поджоге.

В Латвии уголовный процесс был начат в том числе по статье об оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против другого государства. Подозреваемым также инкриминировалось умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества путем поджога.

Эстонское следствие ранее установило, что поджог был умышленным и заранее спланированным.

Передача подозреваемых Эстонии переводит расследование в новый этап: теперь следствию предстоит установить не только обстоятельства самого поджога, но и возможные мотивы и связи его участников. Пока версия о диверсии и возможном иностранном следе остается предметом проверки — окончательных выводов эстонские правоохранительные органы не делали.