Полиция начала проверку после двух тревожных сообщений из Пардаугавы. Школьники рассказали, что неизвестный человек предлагал отвезти их домой. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и рассматривают различные версии.

Государственная полиция Латвии получила информацию от родителей детей и школы о двух случаях в Пардаугаве. По словам школьников, неизвестный человек предлагал подвезти их домой.

После получения информации полиция незамедлительно начала ведомственную проверку. К выяснению обстоятельств привлечены значительные силы полиции.

Сейчас правоохранители анализируют поступившие сведения и рассматривают различные версии произошедшего. В частности, тщательно проверяется информация, полученная от школы, самих детей и их родителей.

В полиции подчеркивают, что к любым сообщениям, которые могут быть связаны с возможными преступлениями против малолетних и несовершеннолетних, относятся с особым вниманием.

При этом пока полиция не сообщает, что факт попытки совершения преступления установлен — речь идет именно о проверке рассказов о двух случаях.

Жителей призывают сохранять бдительность. Если подозрительный человек или ситуация замечены непосредственно в момент происшествия, следует сразу сообщать об этом полиции по номеру 112.