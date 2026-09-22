Двух предполагаемых участников организованной группы, подозреваемой в краже драгоценностей на 22 500 евро из ювелирного магазина в Бауске, задержали после погони в Елгаве.

Один из мужчин попытался скрыться пешком, выпрыгнув из двигавшегося автомобиля, после чего полицейскому пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов. Третий подозреваемый остается в розыске.

Кража произошла 10 сентября в Бауске. По данным Государственной полиции, трое мужчин вошли в ювелирный магазин и похитили драгоценности общей стоимостью 22 500 евро.

Был начат уголовный процесс. Полиция получила фото- и видеоматериалы с предполагаемыми участниками преступления, установила их личности и начала розыск.

Погоня началась на трассе A8

17 сентября около 14:38 сотрудники Батальона специальных задач заметили на трассе A8 в направлении Елгавы автомобиль Honda, в котором могли находиться разыскиваемые.

Водителю подали требование остановиться, используя проблесковые маячки и звуковой сигнал, однако он не подчинился и попытался скрыться. Погоня продолжилась уже в Елгаве — по улице Миера.

На улице Земеню Honda оказалась в тупике. Тогда пассажир выпрыгнул из еще двигавшегося автомобиля и попытался убежать.

Водителя — мужчину 1992 года рождения — задержали сотрудники криминальной полиции. Сотрудник Батальона специальных задач, преследовавший второго мужчину, произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего задержал беглеца — мужчину 1994 года рождения.

Полиция подозревает серию краж по всей Латвии

18 сентября суд заключил мужчину 1994 года рождения под стражу. В отношении второго задержанного уже действовало судебное решение о применении ареста.

Уголовный процесс ведется по части 4 статьи 175 Уголовного закона — кража, совершенная организованной группой. За такое преступление предусмотрено от двух до десяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без нее и пробационным надзором сроком до трех лет.

По данным полиции, все трое подозреваемых ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. Следствие располагает информацией, что эта организованная группа могла длительное время заниматься кражами из ювелирных магазинов в разных регионах Латвии.

Третий предполагаемый участник группы пока не задержан — его активно разыскивают.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.