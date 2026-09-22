Полиция задержала в Даугавпилсе двух человек по делу о незаконном обороте наркотиков. У мужчины, которого подозревают в распространении запрещенных веществ, изъяли 24 грамма белого вещества, предположительно амфетамина, таблетки с психотропным веществом и газовый пистолет.

Операция прошла 17 сентября после того, как Государственная полиция получила оперативную информацию о возможном незаконном обороте наркотических веществ.

Сначала правоохранители задержали женщину 2004 года рождения. По данным полиции, она приобрела наркотические вещества у мужчины 1996 года рождения.

В тот же вечер расследование привело полицейских к предполагаемому продавцу. Мужчину задержали на улице в Даугавпилсе по подозрению в распространении наркотиков.

При нем обнаружили 24 грамма белого вещества, которое, предположительно, является амфетамином, а также десять таблеток Alprazolam, содержащих психотропное вещество. Кроме того, полиция изъяла у мужчины газовый пистолет.

Подозреваемого поместили в место временного содержания. Для определения точного состава изъятых веществ назначены экспертизы.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части первой статьи 253.¹ Уголовного закона — о незаконном обороте наркотических или психотропных веществ с целью реализации либо их незаконной продаже.

Предусмотренное этой статьей наказание — лишение свободы на срок от двух до восьми лет, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.