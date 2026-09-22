Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рабочий получил тяжелые травмы после падения на стройке в Риге: коллеги говорят об обрушении панели 0 844

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: скорая помощь на стройке
ФОТО: скриншот видео TV3

На строительной площадке в рижском микрорайоне Плявниеки тяжелые травмы получил рабочий, сорвавшийся с высоты во время выполнения работ. По словам коллег, причиной несчастного случая могло стать обрушение строительной панели, однако обстоятельства происшествия еще предстоит установить.

На строительном объекте в Плявниеках произошел тяжелый несчастный случай. Во время работ на пятом этаже новостройки один из строителей упал с высоты и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), после происшествия на стройку прибыли несколько бригад экстренных служб, включая реанимацию. Пострадавшего после оказания первой помощи на носилках доставили в машину скорой помощи.

По предварительной информации, мужчина выполнял работы на верхнем этаже здания. Коллеги утверждают, что во время работы под ним обрушилась строительная панель.

Руководитель работ Роланд рассказал, что именно эта версия сейчас рассматривается как основная.

«Он стоял на панели, и панель обрушилась. Более подробных деталей я сейчас рассказать не могу. Будет проводиться расследование, нужно выяснить, что и как произошло», — сообщил он.

После обрушения рабочий упал с высоты чуть более двух метров, приземлившись на бетонный пол.

По словам коллег, после падения мужчина оставался в сознании и мог разговаривать, однако испытывал сильную боль.

«Он был в сознании. Что-то говорил, ему было больно. Болело все тело», — рассказал руководитель работ.

Медики также оценили состояние пострадавшего как тяжелое. После осмотра его доставили в больницу в сопровождении врача-специалиста. Подробности о характере полученных травм пока не раскрываются.

Точные причины происшествия еще предстоит установить в ходе расследования. Оно должно определить, что привело к обрушению конструкции и были ли соблюдены требования безопасности при выполнении строительных работ.

×
#Рига #медицина #строительство #безопасность #травмы #несчастный случай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
2
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Государственная полиция задержала в Риге и Адажи шестерых участников организованной группы, подозреваемой в торговле наркотиками. Иконка видео
Изображение к статье: Скорая помощь
Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: скорая помощь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Проект Рижской филармонии
Политика
Изображение к статье: Тыквенные семечки
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Юрмале открылся новый ресторан «Jūras Pērle»
Наша Латвия
Изображение к статье: зерно
Политика
Изображение к статье: Омбудсмен Латвии Карина Палкова
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Проект Рижской филармонии
Политика
Изображение к статье: Тыквенные семечки
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео