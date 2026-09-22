На строительной площадке в рижском микрорайоне Плявниеки тяжелые травмы получил рабочий, сорвавшийся с высоты во время выполнения работ. По словам коллег, причиной несчастного случая могло стать обрушение строительной панели, однако обстоятельства происшествия еще предстоит установить.

На строительном объекте в Плявниеках произошел тяжелый несчастный случай. Во время работ на пятом этаже новостройки один из строителей упал с высоты и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), после происшествия на стройку прибыли несколько бригад экстренных служб, включая реанимацию. Пострадавшего после оказания первой помощи на носилках доставили в машину скорой помощи.

По предварительной информации, мужчина выполнял работы на верхнем этаже здания. Коллеги утверждают, что во время работы под ним обрушилась строительная панель.

Руководитель работ Роланд рассказал, что именно эта версия сейчас рассматривается как основная.

«Он стоял на панели, и панель обрушилась. Более подробных деталей я сейчас рассказать не могу. Будет проводиться расследование, нужно выяснить, что и как произошло», — сообщил он.

После обрушения рабочий упал с высоты чуть более двух метров, приземлившись на бетонный пол.

По словам коллег, после падения мужчина оставался в сознании и мог разговаривать, однако испытывал сильную боль.

«Он был в сознании. Что-то говорил, ему было больно. Болело все тело», — рассказал руководитель работ.

Медики также оценили состояние пострадавшего как тяжелое. После осмотра его доставили в больницу в сопровождении врача-специалиста. Подробности о характере полученных травм пока не раскрываются.

Точные причины происшествия еще предстоит установить в ходе расследования. Оно должно определить, что привело к обрушению конструкции и были ли соблюдены требования безопасности при выполнении строительных работ.