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Серия подозрительных пожаров в Огре продолжается: после возгорания двери эвакуировали жителей дома 0 318

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дверь после поджога
ФОТО: скриншот видео TV3

В Огре расследуют еще один пожар, который местные жители считают возможным поджогом. На этот раз огонь уничтожил входную дверь квартиры в многоквартирном доме, а из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 13 человек.

В Огре произошел еще один пожар, обстоятельства которого вызывают вопросы у жителей и правоохранительных органов. Рано утром в многоквартирном доме на улице Ригас загорелась входная дверь одной из квартир.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), из-за густого дыма, быстро распространившегося по лестничной клетке, спасатели эвакуировали 13 человек.

Деревянная дверь квартиры полностью выгорела с наружной стороны, а следы копоти остались на стенах и потолке подъезда.

Хозяин квартиры рассказал, что не понимает, как мог возникнуть пожар.

«Кто, что, почему — откуда мне это знать? Дверь у меня была закрыта. Только потом почувствовал запах и вызвал пожарных. Примерно в пять утра», — рассказал мужчина.

Из квартиры его вывели сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.

Жители подозревают поджог

По словам соседей, накануне возле дома видели подозрительных людей. Некоторые жители не исключают, что возгорание могло быть умышленным.

Дворник Сандра рассказала, что подобные инциденты, по словам местных жителей, происходили и раньше.

«Говорят, сюда бросали газеты. И уже пытались поджечь», — сообщила она.

Другие соседи предполагают, что причиной происшествия могли стать личные конфликты хозяина квартиры.

По их словам, к мужчине часто приходят разные посетители, однако они характеризуют его как спокойного и вежливого человека.

В сюжете также отмечается, что на лоджии квартиры оборудовано небольшое окно, а возле него сильно вытоптана трава. Некоторые жители предполагают, что это может свидетельствовать о неофициальной торговле, однако официального подтверждения этой информации нет.

Связан ли пожар с предыдущими случаями

За последнюю неделю в Огре произошло несколько пожаров, в том числе серия возгораний мусорных контейнеров, где также рассматривалась версия умышленных поджогов (подробности здесь).

Связан ли новый инцидент с этими случаями или речь идет об отдельном происшествии, теперь предстоит установить полиции.

Следователям предстоит выяснить, стал ли пожар результатом умышленного поджога и имеет ли он отношение к другим недавним возгораниям в Огре.

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#пожар #полиция #спасатели #поджог #Огре
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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