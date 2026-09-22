В Лудзенском крае в понедельник произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги.
Смертельная авария произошла в понедельник в Мердзенской волости Лудзенского края. Как сообщили в Государственной полиции, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.
По предварительной информации, водитель Suzuki потерял контроль над машиной, после чего автомобиль съехал с проезжей части. Полученные травмы оказались смертельными.
Обстоятельства происшествия и его причины продолжают выясняться.
Эта авария стала единственным ДТП со смертельным исходом, о котором полиция сообщила по итогам прошедших суток. Вместе с тем еще восемь человек получили травмы в различных дорожных происшествиях по всей Латвии.
Среди пострадавших — трое пешеходов и один велосипедист, что вновь обращает внимание на уязвимость участников дорожного движения, не находящихся за рулем автомобиля.
Всего за последние сутки в стране зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.
За нарушения правил дорожного движения полиция вынесла 403 административных решения, в том числе 143 — за превышение скорости и одно — за агрессивное вождение.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два уголовных процесса.
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