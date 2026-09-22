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В Латгале погиб водитель, съехав на автомобиле с дороги 0 288

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейский

В Лудзенском крае в понедельник произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги.

Смертельная авария произошла в понедельник в Мердзенской волости Лудзенского края. Как сообщили в Государственной полиции, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительной информации, водитель Suzuki потерял контроль над машиной, после чего автомобиль съехал с проезжей части. Полученные травмы оказались смертельными.

Обстоятельства происшествия и его причины продолжают выясняться.

Эта авария стала единственным ДТП со смертельным исходом, о котором полиция сообщила по итогам прошедших суток. Вместе с тем еще восемь человек получили травмы в различных дорожных происшествиях по всей Латвии.

Среди пострадавших — трое пешеходов и один велосипедист, что вновь обращает внимание на уязвимость участников дорожного движения, не находящихся за рулем автомобиля.

Всего за последние сутки в стране зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.

За нарушения правил дорожного движения полиция вынесла 403 административных решения, в том числе 143 — за превышение скорости и одно — за агрессивное вождение.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два уголовных процесса.

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#полиция #Латвия #ДТП #скорость
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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