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В Латвии разыскивают 14-летнюю девочку: она может находиться в Огре 0 28

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Элза Инесе Луйка
ФОТО: Valsts policija

Полиция разыскивает пропавшую без вести Элзу Инесе Луйку (Elza Inese Luika), 2012 года рождения. Девочка 17 сентября около 16:00 ушла из дома в Алуксне и до сих пор не вернулась. По предварительной информации, она может находиться в Огре.

Розыском занимается Северо-Видземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции.

По информации полиции, у подростка есть склонность к бродяжничеству. Правоохранители допускают, что сейчас девочка может находиться в Огре.

Приметы: рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, красные волосы до плеч.

В день исчезновения на ней были коричневатая куртка, черная жилетка, серые спортивные брюки и спортивная обувь Nike.

Государственная полиция просит всех, кто видел девочку или располагает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 64301413.

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#полиция #Латвия #розыск #приметы #информация #Огре
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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