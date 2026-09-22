Полиция разыскивает пропавшую без вести Элзу Инесе Луйку (Elza Inese Luika), 2012 года рождения. Девочка 17 сентября около 16:00 ушла из дома в Алуксне и до сих пор не вернулась. По предварительной информации, она может находиться в Огре.

Розыском занимается Северо-Видземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции.

По информации полиции, у подростка есть склонность к бродяжничеству. Правоохранители допускают, что сейчас девочка может находиться в Огре.

Приметы: рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, красные волосы до плеч.

В день исчезновения на ней были коричневатая куртка, черная жилетка, серые спортивные брюки и спортивная обувь Nike.

Государственная полиция просит всех, кто видел девочку или располагает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 64301413.