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В Риге пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи в поисках 0 127

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Елизавету Дудник 2013 года рождения. 19 сентября около 11:00 девочка вышла из дома на улице Andromedas gatve в Риге, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Розыском занимается Рижское Северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции.

Приметы девочки

Рост Елизаветы — около 155 см, худощавого телосложения, черные волосы до плеч.

В день исчезновения она была одета в светлые джинсовые брюки и серую рубашку. На ногах — бело-серые кроссовки Nike. Возможно, при себе у девочки был серый рюкзак.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию Елизаветы и сообщить любую информацию, которая может помочь установить ее местонахождение.

Всех, кто видел девочку или знает, где она может находиться, просят незамедлительно звонить по номеру 112.

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#Рига #полиция #розыск #поиск #приметы #информация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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