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В Риге задержали иностранца, подозреваемого в склонении малолетних к сексуальным действиям 0 334

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейский бусик
ФОТО: LETA

В одном из торговых центров Риги Государственная полиция задержала гражданина Узбекистана, подозреваемого в склонении малолетних девочек к действиям сексуального характера за денежное вознаграждение. По уголовному делу потерпевшими признаны две девочки, а подозреваемый заключен под стражу.

Сотрудники Государственной полиции задержали в одном из торговых центров Риги 28-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в склонении малолетних девочек к действиям сексуального характера за денежное вознаграждение.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило 18 сентября. По предварительной информации, мужчина подходил к малолетним девочкам в торговом центре и предлагал им деньги за участие в действиях сексуального характера.

Девочки сообщили о случившемся сотрудникам магазина. Те незамедлительно вызвали полицию и не позволили мужчине покинуть место происшествия до приезда правоохранителей.

Прибывшие на место сотрудники Государственной полиции задержали подозреваемого. По информации ведомства, мужчина находится в Латвии по визе с правом на трудоустройство, выданной 16 сентября сроком на один год.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162.1 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за склонение малолетнего к участию в действиях сексуального характера.

Потерпевшими по делу признаны две малолетние девочки.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В Государственной полиции также сообщили, что ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Расследование продолжается, поэтому полиция пока не раскрывает дополнительных обстоятельств уголовного дела.

При этом Государственная полиция напоминает, что согласно закону никто не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.

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#Рига #Узбекистан #торговый центр #задержание #преступления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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