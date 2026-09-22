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Выясняли отношения и распивали алкоголь: в Адажском крае полицию вызвали усмирять пару в поезде 0 269

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина и женщина на железнодорожной платформе
ФОТО: скриншот видео TV3

В Адажском крае муниципальной полиции пришлось вмешаться после того, как нетрезвые пассажиры устроили ссору и распивали алкоголь в вагоне поезда. После отказа выполнять требования кондуктора обоих сняли с рейса и оштрафовали.

В Адажском крае поездка на поезде закончилась вмешательством муниципальной полиции для пары пассажиров, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко выясняли отношения и распивали спиртное прямо в вагоне.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), кондуктор неоднократно пыталась успокоить нарушителей, однако замечания не возымели эффекта. После этого она обратилась за помощью в муниципальную полицию.

Полицейские встретили поезд на платформе, где и начали разговор с пассажирами. Мужчина и женщина без сопротивления согласились покинуть вагон, однако беседа быстро превратилась в эмоциональное обсуждение их отношений.

Во время общения мужчина сначала отрицал, что употреблял алкоголь.

«Я вообще ничего не пил. Вот у меня алкоголь. Это мой, я имею право, я ничего не пил», — убеждал он полицейских.

Когда речь зашла о возможном наказании, пассажиры начали гадать, каким окажется штраф, называя самые разные суммы — от 200 до 500 евро. В какой-то момент мужчина попытался убедить сотрудников полиции, что подобное больше не повторится.

Однако проверка показала, что оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис сообщил, что в отношении обоих были начаты административные процессы.

«Было установлено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Каждому из них назначен штраф в размере 10 штрафных единиц», — пояснил он.

В денежном выражении это составляет 50 евро для каждого.

Распитие алкоголя и нарушение общественного порядка в общественном транспорте могут стать основанием для вмешательства полиции и привлечения к административной ответственности. Если пассажиры не выполняют законные требования работников транспорта, перевозчик вправе обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В этот раз инцидент закончился без более серьезных последствий, однако поездку нарушителям пришлось продолжить уже вне поезда — со штрафом в 50 евро каждому.

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#алкоголь #пассажиры #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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