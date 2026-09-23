Задержан 13-летний подросток, который пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле со скоростью 187 км/ч, сообщили в Государственной полиции.

Инцидент произошел 18 сентября в Мадоне, где около 17:00 на улице Лаздонас сотрудники полиции попытались остановить автомобиль "Audi". Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться, проехав по улицам Рупниецибас и Саулес и направившись в сторону Цесвайне по автодороге Плявиняс-Гулбене.

Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами - на отдельных участках скорость автомобиля достигала 187 км/ч.

В 17:20 автомобиль "Audi" остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял подросток 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься.

По факту произошедшего начата ведомственная проверка, материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком.