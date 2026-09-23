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Бусик с литовскими номерами, лом и маска: в Огре преступник ночью вскрыл кассы автомойки 0 341

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: вскрытая касса автомойки
ФОТО: скриншот видео TV3

Ночью на одной из автомоек в Огре произошло дерзкое ограбление. Несмотря на тщательную подготовку, злоумышленник ушел практически без денег — незадолго до этого из кассовых аппаратов забрали выручку.

В Огре неизвестный мужчина ночью проник на территорию автомойки и вскрыл несколько кассовых аппаратов. По словам владельца, преступник заранее подготовился: приехал на микроавтобусе с литовскими номерами, полностью закрыл лицо и вооружился ломом.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), после происшествия автомойка работает лишь частично — из пяти моечных боксов доступны только два, поскольку поврежденное оборудование еще предстоит восстановить.

Преступление попало на камеры

Автомойка расположена рядом с магазином и шиномонтажом, а сама территория оборудована камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако это не остановило злоумышленника.

По словам владельца, всего за несколько минут до кражи на автомойке находились клиенты.

«Незадолго до этого, около трех часов ночи, здесь люди мыли машину. А через пять минут — всё. По камерам видим: подъехал какой-то микроавтобус с литовскими номерами, скорее всего, поддельными», — рассказал он.

Записи камер показывают, что мужчина остановился возле пылесоса, надел капюшон и маску, после чего достал лом и приступил к взлому.

Вскрыл не все кассы

Сначала злоумышленник вскрыл денежный аппарат пылесоса, затем перешел к следующему устройству.

По словам владельца, второй аппарат дался ему значительно сложнее, а третий он так и не смог вскрыть. К двум оставшимся кассам преступник даже не подошел.

«Третий он уже не смог вскрыть — возможно, его что-то спугнуло. К четвертому и пятому он даже не подходил», — рассказал владелец автомойки.

Денег почти не оказалось

Несмотря на подготовку, крупной добычи преступник не получил.

Как выяснилось, накануне на автомойке провели инкассацию, поэтому в кассовых аппаратах оставалось совсем немного наличных.

Однако владельцу предприятия все равно предстоят значительные расходы: поврежденные аппараты требуют ремонта или замены, а часть оборудования временно выведена из эксплуатации.

Обстоятельства кражи и личность злоумышленника теперь предстоит установить полиции.

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#полиция #кража #Огре
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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