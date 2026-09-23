Ночью на одной из автомоек в Огре произошло дерзкое ограбление. Несмотря на тщательную подготовку, злоумышленник ушел практически без денег — незадолго до этого из кассовых аппаратов забрали выручку.
В Огре неизвестный мужчина ночью проник на территорию автомойки и вскрыл несколько кассовых аппаратов. По словам владельца, преступник заранее подготовился: приехал на микроавтобусе с литовскими номерами, полностью закрыл лицо и вооружился ломом.
Как сообщает передача Degpunktā (TV3), после происшествия автомойка работает лишь частично — из пяти моечных боксов доступны только два, поскольку поврежденное оборудование еще предстоит восстановить.
Преступление попало на камеры
Автомойка расположена рядом с магазином и шиномонтажом, а сама территория оборудована камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако это не остановило злоумышленника.
По словам владельца, всего за несколько минут до кражи на автомойке находились клиенты.
«Незадолго до этого, около трех часов ночи, здесь люди мыли машину. А через пять минут — всё. По камерам видим: подъехал какой-то микроавтобус с литовскими номерами, скорее всего, поддельными», — рассказал он.
Записи камер показывают, что мужчина остановился возле пылесоса, надел капюшон и маску, после чего достал лом и приступил к взлому.
Вскрыл не все кассы
Сначала злоумышленник вскрыл денежный аппарат пылесоса, затем перешел к следующему устройству.
По словам владельца, второй аппарат дался ему значительно сложнее, а третий он так и не смог вскрыть. К двум оставшимся кассам преступник даже не подошел.
«Третий он уже не смог вскрыть — возможно, его что-то спугнуло. К четвертому и пятому он даже не подходил», — рассказал владелец автомойки.
Денег почти не оказалось
Несмотря на подготовку, крупной добычи преступник не получил.
Как выяснилось, накануне на автомойке провели инкассацию, поэтому в кассовых аппаратах оставалось совсем немного наличных.
Однако владельцу предприятия все равно предстоят значительные расходы: поврежденные аппараты требуют ремонта или замены, а часть оборудования временно выведена из эксплуатации.
Обстоятельства кражи и личность злоумышленника теперь предстоит установить полиции.
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