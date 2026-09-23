Участок дорожных работ на Лиепайском шоссе едва не стал местом серьезной аварии. По словам водителя микроавтобуса, ему пришлось резко уходить от столкновения после того, как другой автомобиль начал обгон перед дорожной техникой.

Утром на Лиепайском шоссе микроавтобус с прицепом съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с другим транспортом. Несмотря на то что автомобиль остановился на склоне, водитель и его брат самостоятельно выбрались из салона и не пострадали.

Как сообщает передача Degpunktā (https://tv3.lv/degpunkta/degpunkta-satiksme/cilveks-steidzas-un-izdomaja-apdzit-uz-liepajas-sosejas-busins-nonak-gravi-izvairoties-no-avarijas/), инцидент произошел на участке, где ведутся дорожные работы.

По словам водителя Райво, ремонтная техника двигалась в сторону Риги, из-за чего водителям, ехавшим со стороны Лиепаи, приходилось останавливаться и пропускать встречный транспорт.

Однако один из участников движения, по его словам, решил обогнать дорожную технику.

«Мы ехали, соблюдая скорость, дистанция тоже была достаточной. Но автомобиль, двигавшийся со стороны Лиепаи, решил срочно обогнать дорожную технику», — рассказал Райво.

По словам водителя, впереди резко затормозил грузовой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он направил микроавтобус на обочину.

«Чтобы избежать столкновения, мы съехали на обочину, но она оказалась мягкой, и мы просто соскользнули в кювет», — рассказал мужчина.

По его мнению, прицеп помог удержать автомобиль от полного опрокидывания, благодаря чему последствия оказались менее серьезными.

Как рассказал Райво, автомобиль, водитель которого начал опасный обгон, продолжил движение. Не остановился и грузовик, перед которым пришлось экстренно тормозить.

При этом непосредственного столкновения между транспортными средствами не произошло.

«Человек спешил, решил выполнить обгон и, конечно, уехал. Мы ни с кем не столкнулись, просто сами съехали в кювет», — отметил водитель.

В микроавтобусе находились два человека — водитель и его брат. Оба самостоятельно покинули автомобиль и не получили травм. Им оставалось дождаться лишь эвакуатора, который был вызван через страховую компанию, чтобы вернуть автомобиль на дорогу.

Дорожные работы требуют от водителей повышенного внимания и соблюдения временной организации движения. Попытки обгона на таких участках могут создавать аварийные ситуации даже без непосредственного столкновения автомобилей.

В этот раз происшествие обошлось без пострадавших, однако водителю пришлось пожертвовать автомобилем, чтобы избежать возможной более тяжелой аварии.