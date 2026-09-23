Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Человек спешил и решил пойти на обгон». На Лиепайском шоссе микроавтобус съехал в кювет, пытаясь избежать аварии 1 383

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: машина в кювете
ФОТО: скриншот видео TV3

Участок дорожных работ на Лиепайском шоссе едва не стал местом серьезной аварии. По словам водителя микроавтобуса, ему пришлось резко уходить от столкновения после того, как другой автомобиль начал обгон перед дорожной техникой.

Утром на Лиепайском шоссе микроавтобус с прицепом съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с другим транспортом. Несмотря на то что автомобиль остановился на склоне, водитель и его брат самостоятельно выбрались из салона и не пострадали.

Как сообщает передача Degpunktā (https://tv3.lv/degpunkta/degpunkta-satiksme/cilveks-steidzas-un-izdomaja-apdzit-uz-liepajas-sosejas-busins-nonak-gravi-izvairoties-no-avarijas/), инцидент произошел на участке, где ведутся дорожные работы.

По словам водителя Райво, ремонтная техника двигалась в сторону Риги, из-за чего водителям, ехавшим со стороны Лиепаи, приходилось останавливаться и пропускать встречный транспорт.

Однако один из участников движения, по его словам, решил обогнать дорожную технику.

«Мы ехали, соблюдая скорость, дистанция тоже была достаточной. Но автомобиль, двигавшийся со стороны Лиепаи, решил срочно обогнать дорожную технику», — рассказал Райво.

По словам водителя, впереди резко затормозил грузовой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он направил микроавтобус на обочину.

«Чтобы избежать столкновения, мы съехали на обочину, но она оказалась мягкой, и мы просто соскользнули в кювет», — рассказал мужчина.

По его мнению, прицеп помог удержать автомобиль от полного опрокидывания, благодаря чему последствия оказались менее серьезными.

Как рассказал Райво, автомобиль, водитель которого начал опасный обгон, продолжил движение. Не остановился и грузовик, перед которым пришлось экстренно тормозить.

При этом непосредственного столкновения между транспортными средствами не произошло.

«Человек спешил, решил выполнить обгон и, конечно, уехал. Мы ни с кем не столкнулись, просто сами съехали в кювет», — отметил водитель.

В микроавтобусе находились два человека — водитель и его брат. Оба самостоятельно покинули автомобиль и не получили травм. Им оставалось дождаться лишь эвакуатора, который был вызван через страховую компанию, чтобы вернуть автомобиль на дорогу.

Дорожные работы требуют от водителей повышенного внимания и соблюдения временной организации движения. Попытки обгона на таких участках могут создавать аварийные ситуации даже без непосредственного столкновения автомобилей.

В этот раз происшествие обошлось без пострадавших, однако водителю пришлось пожертвовать автомобилем, чтобы избежать возможной более тяжелой аварии.

×
#транспорт #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ресторан Сените
Изображение к статье: Обгоревший дом
Изображение к статье: вскрытая касса автомойки
Изображение к статье: Кража драгоценностей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В одном из торговых центров Риги полиция задержала гражданина Узбекистана.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ледник Туэйтса Иконка видео
Техно
Изображение к статье: На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Анна Данилевска
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Польша и Беларусь: карта границы
В мире
1
Изображение к статье: Больной ребенок
Наша Латвия
Изображение к статье: В одном из торговых центров Риги полиция задержала гражданина Узбекистана.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ледник Туэйтса Иконка видео
Техно
Изображение к статье: На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео