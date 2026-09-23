Полиция продолжает усиленные проверки в районе Привокзальной площади в центре Риги. Только за неделю правоохранители проверили 142 человека, причем 64 из них оказались несовершеннолетними. По итогам рейдов начато 47 административных производств.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, с 14 по 20 сентября сотрудники Рижского регионального управления провели в районе Привокзальной площади и на прилегающей территории три профилактические проверки.

Нарушения оказались самыми разными. Административные производства начинались за употребление алкоголя в общественном месте или нахождение там в состоянии опьянения, превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и неправильную перевозку детей.

Отдельные нарушения были связаны с несовершеннолетними. Полиция выявляла случаи нахождения подростков в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ, а также курения.

Кроме того, во время патрулирования правоохранители обнаружили одного человека, находившегося в розыске.

Полиция отмечает, что проверки в районе вокзала проводятся регулярно. В них участвуют сотрудники криминальной полиции и полиции порядка, кинологи, а также представители других компетентных служб и Рижской муниципальной полиции.

Государственная полиция намерена продолжать еженедельные патрули и профилактические проверки в районе Привокзальной площади и призывает жителей сообщать о замеченных нарушениях.