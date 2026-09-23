Государственная полиция задержала 22-летнего мужчину, которого подозревают в кибератаках как минимум на две латвийские компании с целью вымогательства. Следствие считает, что он искал уязвимости автоматически, похищал данные и требовал деньги за их неразглашение.

Государственная полиция сообщила о задержании мужчины 2003 года рождения, которого подозревают в серии кибератак на латвийские компании. По данным следствия, злоумышленник получал несанкционированный доступ к базам данных, копировал содержащуюся в них информацию и затем требовал деньги за отказ от ее публикации.

Как сообщили в полиции, задержание состоялось 15 сентября.

Следствие связало две атаки

Первый эпизод, который расследуют правоохранительные органы, произошел в феврале этого года. Вторую атаку со схожим способом совершения зафиксировали в начале сентября — ее целью стала компания TSC, входящая в группу LMT и занимающаяся ремонтом бытовой техники и смарт-устройств.

По информации полиции, в результате кибератаки злоумышленник получил доступ к части персональных данных клиентов и попытался вымогать деньги за их неразглашение.

При этом следствие располагает данными, что похищенная информация не была передана третьим лицам.

Как действовал подозреваемый

Расследование вел 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции.

По версии следствия, подозреваемый использовал автоматизированный инструмент, который самостоятельно искал уязвимости на различных сайтах.

После обнаружения слабых мест он получал доступ к базам данных, экспортировал содержащуюся в них информацию, а затем связывался с компаниями через специально созданные анонимные электронные почтовые ящики и требовал деньги за неразглашение похищенных данных.

Чтобы скрыть свое местонахождение, мужчина, по данным полиции, использовал средства виртуальной анонимизации.

Помогли специалисты по кибербезопасности

Установить подозреваемого удалось после анализа атаки на сайт TSC, проведенного при участии службы безопасности LMT и специалистов CERT.LV.

Полученные данные позволили следователям сопоставить оба инцидента, установить предполагаемого исполнителя и определить его местонахождение.

Во время задержания сотрудники полиции также провели обыск по одному из адресов в Риге.

Расследуются новые эпизоды

В ходе следственных действий были изъяты доказательства, которые, по версии следствия, могут свидетельствовать о причастности задержанного к другим кибератакам против компаний как в Латвии, так и за рубежом.

Проверка этих эпизодов продолжается.

Следствие также пришло к выводу, что подозреваемый не выбирал конкретные компании заранее, а массово сканировал интернет-ресурсы в поисках уязвимостей.

Полиция обратилась к компаниям

В связи с расследованием Государственная полиция призвала предприятия проверить безопасность своих информационных систем, устранить возможные уязвимости и убедиться, что применяются необходимые меры защиты от кибератак.

В отношении задержанного расследуются уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за неправомерный доступ к автоматизированным системам обработки данных, вымогательство, а также незаконные действия с информацией, совершенные из корыстных побуждений.

При этом Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Следствие продолжается и не исключает, что число эпизодов, связанных с деятельностью задержанного, может увеличиться.